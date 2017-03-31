Суд у ФРН відхилив позов щодо "права на забуття" в інтернеті

Федеральний верховний суд Німеччини (BGH) у понеділок, 27 липня, відхилив позов колишнього керівника громадської організації проти інтернет-гіганта Google у справі щодо так званого "права на забуття". Пошукова система не повинна видаляти повідомлення про позивача у матеріалах щодо фінансових втрат організації, зазначив суд. Він пояснив, що у цьому випадку право громадськості на інформацію важливіше, ніж право позивача на захист своїх персональних даних.

Справа стосувалася гессенської благодійної організації, яка мала фінансові труднощі, та її керівника, який повідомив про свою хворобу. Повідомлення про це з'являлися в у 2011 році. Суд визначив, що ці події викликали значний суспільний інтерес, а про хворобу директора повідомлялось без додаткових подробиць, тому його особисті права не були порушені. Згідно з прецедентною практикою Європейського суду і Федерального конституційного суду ФРН застосування "права на забуття" завжди пов'язано зі зважуванням суперечливих основних прав, заявили судді.

Нагадаємо, що в травні 2018 року в Євросоюзі набрав чинності Загальний регламент щодо захисту даних (General Data Protection Regulation, або GDPR). Він дає кожному жителю ЄС право вимагати, щоб не тільки пошукові машини, але і будь-які інші компанії не видавали посилання на сайти із "застарілою інформацією особистого характеру, якщо вона не має суспільної значущості" щодо користувача. Ця норма діє також у Швейцарії, Ліхтенштейні, Норвегії та Ісландії.