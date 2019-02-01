Суд у Франції дозволив поліції й надалі втихомирювати "жовтих жилетів" гумовими кулями

Французька поліція має право й надалі застосовувати гумові кулі під час протестів "жовтих жилетів", які тривають з листопада минулого року. Як ухвалив у п'ятницю, 1 лютого, вищий адміністративний суд країни, ризик насильства під час протестів робить застосування таких куль необхідним. Таким чином суд став на бік уряду, повідомляє агентство AFP.

Своєю ухвалою судді також відхилили скаргу ліги правозахисників LDH та профспілки CGT, котрі вказували зокрема на численні серйозні поранення в лавах протестувальників через застосування правоохоронцями таких куль. Представники LDH та CGT називали гумові кулі "небезпечними".

За даними міністерства внутрішніх справ Франції, від початку акцій "жовтих жилетів" поліцейські випустили понад 9200 гумових куль убік демонстрантів. Критики звинувачують правоохоронців у прицільній стрільбі по головах демонстрантів, що суперечить приписам. Соціальні мережі рясніють численними фотографіями мітингарів з серйозними травмами, зокрема очей. Багато поранених кажуть, що ці ушкодження вони отримали саме внаслідок застосування поліцією гумових куль,