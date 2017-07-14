Суд у Туреччині пожиттєво ув'язнив 121 особу за звинуваченням у причетності до путчу

Суд у Туреччині ухвалив рішення про пожиттєві вироки для 121 людини за звинуваченням у причетності до невдалої спроби путчу 2016 року. Про це у п'ятницю, 26 червня, повідомляє агенція AFP з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Зокрема, 86 осіб засудили до довічного ув'язнення із жорсткими умовами. Іншим 35 обвинуваченим також оголосили пожиттєві терміни, але без суворого режиму.

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Усім цим особам пред'явили низку звинувачень. Серед них була, зокрема, спроба повалення "конституційного ладу".

Нагадаємо, Туреччиною після невдалої спроба путчу в липні 2016 року прокотилася хвиля затримань, внаслідок чого десятки тисяч людей опинилися за ґратами. Крім того, десятки тисяч осіб було звільнено з різних державних органів, у тому числі й з лав поліції та збройних сил.

Припинили діяльність чимало друкованих видань, інтернет-сайтів та інших критичних до уряду Реджепа Таїпа Ердогана ЗМІ.

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