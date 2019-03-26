 Суд у США тимчасово заборонив будівництво стіни на кордоні з Мексикою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2019

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Новини

Суд у США тимчасово заборонив будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Cуд у Каліфорнії наклав тимчасову заборону на використання грошей з оборонного бюджету для будівництва стіни на американсько-мексиканському кордоні, оскільки вони не були виділені Конгресом виключно для цієї мети.

Будівництво стіни на кордоні з Мексикою в Ель-Пасо в Техасі

Будівництво стіни на кордоні з Мексикою в Ель-Пасо в Техасі

Суд у Каліфорнії тимчасово заборонив використання коштів з оборонного бюджету США для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Суддя Хейвуд Джилліам у п'ятницю, 24 травня, обґрунтував своє рішення тим, що Конгрес не передбачав цільове використання цих грошей для реалізації цього проекту, на якому наполягав президент США Дональд Трамп.

На думку суду, дії уряду суперечать принципам розподілу владних повноважень, що діють з моменту заснування Сполучених Штатів. Департамент національної безпеки, Пентагон і адміністрація президента США поки не прокоментували рішення суду, повідомляє агенція Reuters.

У березні Пентагон виділив зі свого бюджету один мільярд доларів. Передбачалося, що надані кошти будуть використані для будівництва 91-кілометрового відрізка стіни в Техасі. У травні міністерство оборони заявило про виділення додаткових 1,5 мільярда доларів, на які планується побудувати відрізок стіни довжиною 125 кілометрів в Аризоні та Техасі.

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Палата представників Конгресу США не змогла подолалати вето президента країни Дональда Трампа на резолюцію, що скасовувала надзвичайний стан на кордоні з Мексикою. (26.03.2019)

Нижня палата Конгресу США подала до суду на президента за запровадження ним режиму надзвичайного стану задля фінансування будівництва муру на кордоні з Мексикою в обхід Конгресу. (06.04.2019)

Раніше Палата представників США, низка штатів країни і дві асоціації адвокатів звернулися в суди з позовами проти введення Дональдом Трампом надзвичайного стану у країні, до якого він вдався, щоб отримати в обхід Конгресу фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Указ про введення в США надзвичайного стану, що дозволяє йому отримати гроші на здійснення проекту зі зведення бар'єру між США і Мексикою, Дональд Тромп підписав на початку 2019 року. У березні стало відомо, що завдяки режиму надзвичайного стану президент США має намір отримати вже більше восьми мільярдів доларів для будівництва стіни.

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