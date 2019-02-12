 Суд у США засудив мексиканського наркобарона ″Ель Чапо″ до довічного ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2019

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Новини

Суд у США засудив мексиканського наркобарона "Ель Чапо" до довічного ув'язнення

Довічне ув'язнення без права просити про дострокове звільнення та ще 30 символічних років в'язниці - таке покарання присудив мексиканському наркобарону "Ель Чапо" суд у США.

Ель Чапо під час затримання

"Ель Чапо" під час затримання

Суд в США в середу, 17 липня, засудив до довічного ув'язнення 62-річного мексиканського наркобарона Хоакіна Гусмана, відомого на прізвисько "Ель Чапо" ("Коротун"). Як повідомляє агенція dpa, суддя також додав до покарання ще символічні 30 років ув'язнення, а також вимагає від наркобарона сплатити 12,6 мільярда доларів - доходів "Ель Чапо" від пов'язаної з торгівлею наркотиками злочинності. Крім того, суд заборонив наркобарону подавати прохання про дострокове звільнення.

Сам Гусман поскаржився на необ'єктивність судового розгляду та умови утримання у в'язниці.

Нагадаємо, у лютому цього року суд присяжних у Нью-Йорку після вивчення документів і свідчень понад 50 свідків визнав "Ель Чапо" винним за всіма пунктами звинувачення, зокрема, пов'язаних з наркоторгівлею і злочинною змовою.

DW.COM

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З 1980-х років мексиканець Хоакін Гусман на прізвисько "Коротун" має славу найнебезпечнішого наркобарона у світі. Нині над ним розпочався судовий процес у США. Дотепер йому вдавалося уникати правосуддя. (06.11.2018)

Хоакін "Ель Чапо" Гусман очолював картель "Сіналоа", який займався контрабандою наркотиків до США та вів криваві війни з іншими мексиканськими наркокартелями. Він кілька разів був засуджений і кілька разів втікав із в'язниці. Востаннє він утік з мексиканської в'язниці влітку 2015 року, проте у січні 2016 року його зловили та повернули в ув'язнення.

"Ель Чапо" став першим членом наркокартелю, над яким відбувся процес, - інші екстрадовані до США визнавали себе винними. Процес над мексиканцем розпочався у листопаді 2018 року. Враховуючи довгий перелік злочинів, зокрема убивств, з якими пов'язують "Ель Чапо", усім присяжним було надано охорону. Сам судовий процес проходив за посилених заходів безпеки.

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