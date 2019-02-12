Суд у США засудив мексиканського наркобарона "Ель Чапо" до довічного ув'язнення

Суд в США в середу, 17 липня, засудив до довічного ув'язнення 62-річного мексиканського наркобарона Хоакіна Гусмана, відомого на прізвисько "Ель Чапо" ("Коротун"). Як повідомляє агенція dpa, суддя також додав до покарання ще символічні 30 років ув'язнення, а також вимагає від наркобарона сплатити 12,6 мільярда доларів - доходів "Ель Чапо" від пов'язаної з торгівлею наркотиками злочинності. Крім того, суд заборонив наркобарону подавати прохання про дострокове звільнення.

Сам Гусман поскаржився на необ'єктивність судового розгляду та умови утримання у в'язниці.

Нагадаємо, у лютому цього року суд присяжних у Нью-Йорку після вивчення документів і свідчень понад 50 свідків визнав "Ель Чапо" винним за всіма пунктами звинувачення, зокрема, пов'язаних з наркоторгівлею і злочинною змовою.

Хоакін "Ель Чапо" Гусман очолював картель "Сіналоа", який займався контрабандою наркотиків до США та вів криваві війни з іншими мексиканськими наркокартелями. Він кілька разів був засуджений і кілька разів втікав із в'язниці. Востаннє він утік з мексиканської в'язниці влітку 2015 року, проте у січні 2016 року його зловили та повернули в ув'язнення.

"Ель Чапо" став першим членом наркокартелю, над яким відбувся процес, - інші екстрадовані до США визнавали себе винними. Процес над мексиканцем розпочався у листопаді 2018 року. Враховуючи довгий перелік злочинів, зокрема убивств, з якими пов'язують "Ель Чапо", усім присяжним було надано охорону. Сам судовий процес проходив за посилених заходів безпеки.