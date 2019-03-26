Суд у США заблокував будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Суд у Каліфорнії тимчасово заборонив використання коштів з оборонного бюджету США для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Суддя Хейвуд Джилліам у п'ятницю, 24 травня, обґрунтував своє рішення тим, що Конгрес не передбачав цільове використання цих грошей для реалізації цього проекту, на якому наполягав президент США Дональд Трамп.

На думку суду, дії уряду суперечать принципам розподілу владних повноважень, що діють з моменту заснування Сполучених Штатів. Департамент національної безпеки, Пентагон і адміністрація президента США поки не прокоментували рішення суду, повідомляє агенція Reuters.

У березні Пентагон виділив зі свого бюджету один мільярд доларів. Передбачалося, що надані кошти будуть використані для будівництва 91-кілометрового відрізка стіни в Техасі. У травні міністерство оборони заявило про виділення додаткових 1,5 мільярда доларів, на які планується побудувати відрізок стіни довжиною 125 кілометрів в Аризоні та Техасі.

Раніше Палата представників США, низка штатів країни і дві асоціації адвокатів звернулися в суди з позовами проти введення Дональдом Трампом надзвичайного стану у країні, до якого він вдався, щоб отримати в обхід Конгресу фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Указ про введення в США надзвичайного стану, що дозволяє йому отримати гроші на здійснення проекту зі зведення бар'єру між США і Мексикою, Дональд Тромп підписав на початку 2019 року. У березні стало відомо, що завдяки режиму надзвичайного стану президент США має намір отримати вже більше восьми мільярдів доларів для будівництва стіни.