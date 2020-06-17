Суд у США дозволив Болтону видати книжку про Трампа

Федеральний суддя Ройс Ламберт у суботу, 20 червня, ухвалив рішення, згідно з яким колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон може видати своі мемуари попри спротив адміністрації Дональда Трампа.

Рішення судді стало перемогою для Болтона, оскільки адміністрація президента США намагалася заблокувати публікацію книжки через те, що в ній може міститися конфіденційна інформація. Міністерство юстиції заявляло у своєму позові, що публікація книги може "зашкодити національній безпеці" через розкриття секретної інформації, до якої Болтон мав доступ під час свого 17-місячного перебування в Білому домі.

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Як повідомляє агентство AP, у своїх мемуарах Болтон без прикрас змальовує процес ухвалення президентом Трампом зовнішньополітичних рішень. Видавництво Simon and Schuster анонсувало раніше деякі теми, про які йдеться у книжці. Зокрема, у ній Болтон розповідає про тиск, який Трамп чинив на український уряд, щоб той почав розслідування проти його політичного опонента Джо Байдена.

Нагадаємо, що Джон Болтон пропрацював радником Дональда Трампа з національної безпеки з квітня 2018 року до вересня 2019 року. Його вважають "яструбом" у зовнішньополітичних питаннях. Зокрема, ексрадник Трампа відомий жорстким підходом до Ірану та Північної Кореї.