 Суд у США визнав мексиканського наркобарона ″Ель Чапо″ винним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2019

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Новини

Суд у США визнав мексиканського наркобарона "Ель Чапо" винним

Мексиканського наркобарона Хоакіна Гусмана присяжні визнали винним за 10 пунктами обвинувачення щодо контрабанди наркотиків. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Хоакін Ель Чапо Гусман (архівне фото)

Хоакін "Ель Чапо" Гусман (архівне фото)

Присяжні федерального суду в Брукліні (Нью-Йорк) у вівторок, 12 лютого, визнали винним за 10 пунктами обвинувачення мексиканського наркобарона Хоакіна Гусмана, більше відомого як "Коротун" або "Ель Чапо". Його обвинувачували у перевезенні до США майже 155 тонн кокаїну, а також великої кількості інших наркотиків на загальну суму 14 мільярдів доларів. Яке саме покарання буде призначено Гусману, поки невідомо.

Прокурор у Східному окрузі Нью-Йорка Річард Донах'ю заявив, що він очікує для "Ель Чапо" довічного ув'язнення. "Цей судовий процес підняв завісу над міжнародною контрабандою наркотиків, як жоден інший", - сказав Донах'ю, цитує агенція Reuters.

Адвокати Гусмана планують оскаржити вердикт присяжних. "Ми зіткнулися з надзвичайними і безпрецедентними перешкодами для захисту Хоакіна, включаючи його утримання в одиночному ув'язненні", - йдеться у заяві захисту. Адвокат Джеффрі Ліхтман зазначив, що сам Гусман "позитивно" відреагував на вирок присяжних, особливо з огляду на те, що він, ймовірно, проведе решту свого життя у в'язниці". "Чесно кажучи, ми були більш засмучені, ніж він. Він дуже оптимістичний хлопець, він піднімав наш дух", - заявив адвокат, цитує агенція dpa.

DW.COM

США пообіцяли, що не стратять відомого наркобарона Хоакіна Гусмана. Втім, він ще може оскаржити ухвалене рішення. (20.05.2016)

З 1980-х років мексиканець Хоакін Гусман на прізвисько "Коротун" має славу найнебезпечнішого наркобарона у світі. Нині над ним розпочався судовий процес у США. Дотепер йому вдавалося уникати правосуддя. (06.11.2018)

Хоакін "Ель Чапо" Гусман очолював картель "Сіналоа", який займався контрабандою наркотиків до США та вів криваві війни з іншими мексиканськими наркокартелями. Він кілька разів був засуджений і кілька разів втікав із в'язниці. Востаннє він втік з мексиканської в'язниці влітку 2015 року, проте у січні 2016 року його зловили та повернули в ув'язнення.

Він став першим членом наркокартелю, над яким відбувся процес - інші екстрадовані до США визнавали себе винними. Процес над ним розпочався у листопаді 2018 року. Враховуючи довгий перелік злочинів, зокрема убивств, з якими пов'язують діяльність "Ель Чапо", усім присяжним було надано охорону. Сам судовий процес проходив за посилених заходів безпеки. Протягом нього було допитано 50 свідків.

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