Суд у США визнав мексиканського наркобарона "Ель Чапо" винним

Присяжні федерального суду в Брукліні (Нью-Йорк) у вівторок, 12 лютого, визнали винним за 10 пунктами обвинувачення мексиканського наркобарона Хоакіна Гусмана, більше відомого як "Коротун" або "Ель Чапо". Його обвинувачували у перевезенні до США майже 155 тонн кокаїну, а також великої кількості інших наркотиків на загальну суму 14 мільярдів доларів. Яке саме покарання буде призначено Гусману, поки невідомо.

Прокурор у Східному окрузі Нью-Йорка Річард Донах'ю заявив, що він очікує для "Ель Чапо" довічного ув'язнення. "Цей судовий процес підняв завісу над міжнародною контрабандою наркотиків, як жоден інший", - сказав Донах'ю, цитує агенція Reuters.

Адвокати Гусмана планують оскаржити вердикт присяжних. "Ми зіткнулися з надзвичайними і безпрецедентними перешкодами для захисту Хоакіна, включаючи його утримання в одиночному ув'язненні", - йдеться у заяві захисту. Адвокат Джеффрі Ліхтман зазначив, що сам Гусман "позитивно" відреагував на вирок присяжних, особливо з огляду на те, що він, ймовірно, проведе решту свого життя у в'язниці". "Чесно кажучи, ми були більш засмучені, ніж він. Він дуже оптимістичний хлопець, він піднімав наш дух", - заявив адвокат, цитує агенція dpa.

Хоакін "Ель Чапо" Гусман очолював картель "Сіналоа", який займався контрабандою наркотиків до США та вів криваві війни з іншими мексиканськими наркокартелями. Він кілька разів був засуджений і кілька разів втікав із в'язниці. Востаннє він втік з мексиканської в'язниці влітку 2015 року, проте у січні 2016 року його зловили та повернули в ув'язнення.

Він став першим членом наркокартелю, над яким відбувся процес - інші екстрадовані до США визнавали себе винними. Процес над ним розпочався у листопаді 2018 року. Враховуючи довгий перелік злочинів, зокрема убивств, з якими пов'язують діяльність "Ель Чапо", усім присяжним було надано охорону. Сам судовий процес проходив за посилених заходів безпеки. Протягом нього було допитано 50 свідків.