Суд у справі про збитий MH17 зможе оголосити свій вирок наприкінці 2022 року - суддя

Нині суд зарезервував три можливих дати для виголошення вироку в справі MH17, остання дата - 15 грудня 2022 року, повідомив суддя Гендрік Стейнгаус.
Головуючий суддя в справі про збитий боїнг рейсу MH17 Гендрік Стейнгаус у понеділок, 6 вересня, оголосив можливі дати ухвалення вироку в цій справі. За його словами, нині розглядається три можливих дати ухвалення рішення.
"Зазвичай суду потрібно два тижні, щоб ухвалити своє рішення, але в цій справі це неможливо. Тому рішення не буде ухвалено в червні 2022 року. Як довго це займе, поки що невідомо, тому суд зарезервував три дати: 22 вересня, якщо не буде готове, то 17 листопада або ж 15 грудня 2022 року", - повідомив Стейнгаус, анонсуючи порядок денний майбутніх слухань, зокрема в частині можливої дати оприлюднення вироку.
Нинішній блок процесу відведений родичам, які використовують своє право говорити, а це - понад 90 осіб, для чого суд зарезервував три тижні. Стейнгаус нагадав, що в Нідерландах право говорити родичам у судових засіданнях існує з 2005 року.
"Заяви такого роду допомагають оцінити наслідки таких подій. Ми не лише обговорюємо наслідки події, але їхнє бачення подій як таких", - пояснив він, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".
Суддя також наголосив, що виступи родичів жертв є вкрай емоційними, тому що вони втратили рідних, а по-друге, тому що МН17 був збитий. "Причина, за якою він був збитий, хто віддав наказ, і той факт, що на ці запитання ще не відповіли, тому їхня скорбота та злість зростає", - сказав Стейнгаус.
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Як повідомлялося, 9 березня 2020 року в Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" поблизу Амстердама розпочався судовий процес над чотирма обвинуваченими в збитті рейсу МН17 авіакомпанії Malaysia Airlines. На лаві підсудних мали перебувати троє громадян Росії та один українець - Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Леонід Харченко. Утім, суд проходить за відсутності обвинувачених. Лише один із них - Пулатов, представлений адвокатами з нідерландської фірми.
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Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий у небі над непідконтрольною Києву частиною Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, що перебували на борту, загинули. Дві третини пасажирів - піддані Нідерландів. Причини катастрофи розслідує Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.
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У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер збили ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а два роки тому оголосила про приналежність "Бука" до російської 53 зенітно-ракетної бригади, що дислокується в Курську.
19 травня 2019 року було названо чотирьох підозрюваних у причетності до загибелі авіалайнера: Гіркін (Стрєлков), Дубінський, Пулатов та Харченко, яких було оголошено в міжнародний розшук. Їх обвинувачують у вбивстві 298 пасажирів літака і його аварії.