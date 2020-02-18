Суд у справі МН17 зацікавився секретними знімками пуску ракети з "Бука"

Суд у справі про збитий у небі над Донбасом пасажирський літак Boeing, що виконував рейс МН17, просить обвинувачення відповісти на запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що США мають засекречені супутникові знімки ймовірного запуску ракети ЗРК "Бук", якою було збито літак. Відповідний запит озвучив у понеділок, 23 березня, головуючий суддя Гендрік Стейнгаус у рамках поновлених на один день слухань в судовому комплексі Схіпгола, що транслювалися в інтернеті.

Читайте також: Коментар: У справі МН17 Європа повірить суду, а не Кремлю

"У документах обговорення, що відбулося у рамках круглого столу в парламентському комітеті 22 січня 2016 року, зазначено, що США мають доступ до секретних знімків, зроблених із супутника, які нібито показують запуск ракети. Цю інформацію було надано нідерландській службі безпеки. У документах також стверджується, що США не заперечують, щоб розкрити цю інформацію. Запитання (суду - Ред.) полягає в тому, чи відповідає це дійсності? А якщо так, то чи має намір обвинувачення додати цю інформацію до справи?", - зачитав запит суддя, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Крім того, суд поставив запитання щодо листа, відправленого 27 травня 2019 року до США із запитом стосовно "пін-коду і кредитних карток низки компаній у Тунісі та низки інших пін-код дій між Донецьком і Чечнею 17 липня 2014 року". "Запитання: чи отримала прокуратура відповідь?", - додав Стейнгаус.

Крім того, суд цікавило, чи визначило обвинувачення інших потерпілих у цій справі. "Суд порушує ці питання вже на нинішній стадії задля того, щоб на пізнішій стадії обвинувачення отримало можливість реагувати або письмово, або під час слухань", - пояснив головуючий.

Наступне судове засідання призначено на 8 червня.

Захист Пулатова отримав доступ до матеріалів справи

Тим часом суд дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до призначеного на 8 червня засідання. Сам захист Пулатова був відсутній на засідання через заходи безпеки з огляду на поширення коронавірусу. Адвокати спостерігали за засіданням так само в відеорежимі.

Крім того, представники рідних загиблих отримали обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Як повідомлялося, в трагедії МН17, в якій загинуло 298 осіб, обвинувачують трьох громадян РФ і одного українця - Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубінського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка.