 Суд у РФ відмовився зупиняти ″Північний потік-2″ на вимогу ″Грінпісу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2018

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Новини

Суд у РФ відмовився зупиняти "Північний потік-2" на вимогу "Грінпісу"

Екологи стверджують, що прокладання газогону "Північний потік-2" на території Кургальського заказника в Росії зашкодить тваринам і рослинам із Червоної книги РФ.

Nord Stream 2

Будівництво "Північного потоку-2" в Любміні, Німеччина

Московський районний суд Санкт-Петербурга відмовився задовольняти скаргу екологічної організації "Грінпіс Росія" до компанії Nord Stream 2 - оператора будівництва газогону "Північний потік-2". Про це в понеділок, 10 грудня, повідомила об'єднана прес-служба судів Санкт-Петербурга у своєму Telegram-каналі.

DW.COM

У зв'язку з керченською кризою спецпредставник США з питань України Курт Волкер закликав ЄС до жорсткішого застосування санкцій щодо Росії. На його думку, також слід переглянути "Північний потік-2". (28.11.2018)

DW - про ставлення трьох фаворитів на посаду голови німецького ХДС замість Анґели Меркель на дії Росії щодо України, керченської кризи, санкцій ЄС проти РФ і "Північного потоку-2". (05.12.2018)

Якщо Росія продовжить свої "провокації", такі як події у Керченській протоці, то Євросоюзу слід переглянути проект "Північний-потік-2". Про це заявив кандидат на посаду голови Єврокомісії Манфред Вебер. (28.11.2018)

Захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці є порушенням принципів ОБСЄ, заявила Федеріка Могеріні. Вона закликала Москву без додаткових умов та негайно звільнити затриманих моряків. (06.12.2018)

Російське відділення міжнародної екологічної організації Greenpeace вимагало заборонити будівництво газопроводу "Північний потік-2" на території природоохоронної зони - державного заказника "Кургальський". Під час будівництва планується цілковито викорчувати ліс на території 3,7 кілометра, а також знищити рослинний покрив у смузі завширшки від 30 до 60 метрів, вказують екологи.

Будівництво зашкодить життєвому середовищу тварин і рослин із Червоної Книги Росії й Ленінградської області, а також порушить "права невизначеного кола осіб на сприятливе довкілля", аргументують екологи.

"Серед кількох можливих маршрутів газопроводу Nord Stream 2 обрала найменш екологічний: через найцінніші ділянки природного заказника, - вказано на сайті відділення Greenpeace у Росії. - Окрім того, компанія почала роботи у квітні, в сезон гніздування птахів, коли вони вкрай уразливі".

Збитки природі від будівництва газогону сягнуть 2,16 мільйона рублів, зазначають захисники природи.

Газогін "Північний потік-2" планують прокласти дном Балтійського моря із Росії до Європи в обхід України. Роботи мають завершити у 2019 році.

Після Керченської кризи в Європі та світі знову пожвавилася дискусія про зупинку будівництва газогону.

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