Суд у РФ відмовився зупиняти "Північний потік-2" на вимогу "Грінпісу"

Московський районний суд Санкт-Петербурга відмовився задовольняти скаргу екологічної організації "Грінпіс Росія" до компанії Nord Stream 2 - оператора будівництва газогону "Північний потік-2". Про це в понеділок, 10 грудня, повідомила об'єднана прес-служба судів Санкт-Петербурга у своєму Telegram-каналі.

Російське відділення міжнародної екологічної організації Greenpeace вимагало заборонити будівництво газопроводу "Північний потік-2" на території природоохоронної зони - державного заказника "Кургальський". Під час будівництва планується цілковито викорчувати ліс на території 3,7 кілометра, а також знищити рослинний покрив у смузі завширшки від 30 до 60 метрів, вказують екологи.

Будівництво зашкодить життєвому середовищу тварин і рослин із Червоної Книги Росії й Ленінградської області, а також порушить "права невизначеного кола осіб на сприятливе довкілля", аргументують екологи.

"Серед кількох можливих маршрутів газопроводу Nord Stream 2 обрала найменш екологічний: через найцінніші ділянки природного заказника, - вказано на сайті відділення Greenpeace у Росії. - Окрім того, компанія почала роботи у квітні, в сезон гніздування птахів, коли вони вкрай уразливі".

Збитки природі від будівництва газогону сягнуть 2,16 мільйона рублів, зазначають захисники природи.

Газогін "Північний потік-2" планують прокласти дном Балтійського моря із Росії до Європи в обхід України. Роботи мають завершити у 2019 році.

Після Керченської кризи в Європі та світі знову пожвавилася дискусія про зупинку будівництва газогону.