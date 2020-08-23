 Суд у Росії скасував домашній арешт Кирила Серебреннікова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2019

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Новини

Суд у Росії скасував домашній арешт Кирила Серебреннікова

Судді Московського міськсуду скасували рішення першої інстанції про подовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для художнього керівника "Гоголь-центру" Кирила Серебреннікова.

Кирил Серебренніков

Кирил Серебренніков (архівне фото)

Московський міськсуд звільнив з-під домашнього арешту художнього керівника "Гоголь-центру" режисера Кирила Серебреннікова. У понеділок, 8 квітня, судді скасували рішення Мещанського суду Москви про подовження запобіжного заходу для Серебреннікова у вигляді домашнього арешту до 4 червня цього року, передає агенція новин "Інтерфакс".

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За рішенням Московського міськсуду, запобіжний захід для художнього керівника "Гоголь-центру" Кирила Серебреннікова триватиме до 19 вересня. Судді задовольнили клопотання російського Слідчого комітету. (16.08.2018)

Відомий митець конфліктує з державою. Випадок Кирила Серебреннікова - не єдиний у російській історії. Мистецтво в Росії - завжди ще й боротьба за майбутнє країни, вважає Міодраг Шоріч. (25.08.2017)

В Росії суд вирішив відправити під домашній арешт Кирила Серебреннікова. Режисера обвинувачують у розкраданні 68 мільйонів рублів з державного бюджету, виділених на мистецький проект. (23.08.2017)

Так само Московський міськсуд скасував домашній арешт двом іншим особам, котрі проходять у тій самій справі, що й Серебренніков. Ідеться про директорку Російського академічного молодіжного театру Софію Апфельбаум та колишнього генерального директора автономної некомерційної організації "Сьома студія" Юрія Ітіна.

Згідно з рішенням міськсуду Москви, усім названим особам обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Сам Серебренніков запевнив у розмові з журналістами, що скоро повернеться до роботи в театрі. "Одразу, скоро повернусь. Це не дуже легко психологічно, але дуже багато справ. У нас спектаклі, репетиції", - сказав митець.

Нагадаємо, Кирило Серебренніков перебував під домашнім арештом з серпня 2017 року. Його та інших співробітників "Сьомої студії" звинувачують у розкраданні бюджетних коштів, виділених на проект "Платформа". На час затримання режисера йшлося про суму в 68 мільйонів рублів, а в січні 2018 року слідчий комітет РФ відзвітував про завершення розслідування справи й оголосив, що сума завданих збитків зросла до 133 мільйонів рублів.

Крім Серебреннікова, у справі фігурують Олексій Малобродскій, екс-директор "Сьомої студії" Юрій Ітін, колишня головна бухгалтерка "Сьомої студії" Ніна Масляєва, виконавчий продюсер вистави "Сон у літню ніч" Катерина Воронова й директорка Російського академічного молодіжного театру Софія Апфельбаум.

2 квітня Мещанський суд Москви подовжив термін домашнього арешту для Серебреннікова до 4 червня 2019 року.

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Навіщо Кремлю арешт Кирила Серебреннікова? (23.08.2017)

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