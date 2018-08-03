Суд у Росії залишив режисера Серебреннікова під домашнім арештом

У Росії Московський міський суд залишив під домашнім арештом художнього керівника "Гоголь-центру" Кирила Серебреннікова. У четвер, 16 серпня, суд задовольнив клопотання слідчого, який попрохав подовжити запобіжний захід для Серебреннікова до 19 вересня, повідомляє кореспондент DW із залу суду.

Прокуратура, як і раніше побоюється, що режисер може втекти від органів слідства, чинити тиск на свідків або знищити докази, тож домашній арешт має тривати. Раніше Слідчий комітет РФ (СК РФ) вказував, що збереження наявних запобіжних заходів фігурантам так званої справи "Сьомої студії" потрібне для "реалізації їхнього права на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи".

Адвокати заявили про фальсифікацію протоколу допиту

У свою чергу адвокати Серебреннікова заявили, що протокол допиту свідка - бухгалтерки "Сьомої студії" Лариси Войкіної - сфальсифікований. Саме цей протокол слідство використовує, аби щоразу подовжувати режисерові домашній арешт. За словами захисту, в томах кримінальної справи - одна версія допиту, тоді як в суді слідство користується іншою версією, зміненою на користь сторони обвинувачення. Раніше на це ж вказували адвокати Олексія Малобродского - колишнього генпродюсера "Сьомої студії" та екс-директора "Гоголь-центру".

Серебренніков не дасть себе "перемолоти"

Сам Кирило Серебренніков зачитав в суді своє звернення, сказавши й таке: "Мені постійно говорять: "Тримайтеся! "Я безмірно вдячний за віру в мою порядність і невинність. Але хочу сказати: "Дорогі друзі, тримайтеся і ви". Я вже в жорнах, але я вільна людина, і буду робити все, щоб не дати цим жорнам себе перемолоти. Важливо і вам не дати собі злякатися, не почати падати духом у мистецтві й житті. Не поводити себе так, щоб потім, коли рік театру скінчиться, було соромно".

"Слідство не має нічого, що б доводило мої наміри сховатися. Але слідству плювати на закони, - поскаржився режисер. - Я вже багато разів виступав у судах і розповідав, чим я займався на "Платформі", які заходи ми провели. Говорити правду завжди легко".

Розслідування цієї справи вже завершено. До 1 вересня режисер має ознайомитися з матеріалами кримінальної справи, після цього їх направлять прокуратурі, яка ухвалить рішення про передачу справи до суду.

Фігуранти справи

Кирило Серебренніков перебуває під домашнім арештом з серпня 2017 року. Його та інших співробітників "Сьомої студії" звинувачують у розкраданні бюджетних коштів, виділених на проект "Платформа". На момент затримання режисера йшлося про суму в 68 мільйонів рублів, а в січні 2018 року СК РФ відзвітував про завершення розслідування справи й оголосив, що сума завданих збитків зросла до 133 мільйонів рублів.

Крім Серебреннікова у справі фігурують Олексій Малобродскій, директор "Сьомої студії" Юрій Ітін, колишня головна бухгалтерка "Сьомої студії" Ніна Масляєва, виконавчий продюсер вистави "Сон у літню ніч" Катерина Воронова й директор Російського академічного молодіжного театру Софія Апфельбаум.

Свою провину не визнає ніхто з обвинувачених, крім Масляєвої, яка уклала угоду зі слідством. Воронова виїхала за кордон, її справа виділена в окреме провадження, продюсер оголошена в міжнародний розшук.