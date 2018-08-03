 Суд у Росії залишив режисера Серебреннікова під домашнім арештом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Суд у Росії залишив режисера Серебреннікова під домашнім арештом

За рішенням Московського міськсуду, запобіжний захід для художнього керівника "Гоголь-центру" Кирила Серебреннікова триватиме до 19 вересня. Судді задовольнили клопотання російського Слідчого комітету.

Кирил Серебренніков

Кирил Серебренніков

У Росії Московський міський суд залишив під домашнім арештом художнього керівника "Гоголь-центру" Кирила Серебреннікова. У четвер, 16 серпня, суд задовольнив клопотання слідчого, який попрохав подовжити запобіжний захід для Серебреннікова до 19 вересня, повідомляє кореспондент DW із залу суду.

Прокуратура, як і раніше побоюється, що режисер може втекти від органів слідства, чинити тиск на свідків або знищити докази, тож домашній арешт має тривати. Раніше Слідчий комітет РФ (СК РФ) вказував, що збереження наявних запобіжних заходів фігурантам так званої справи "Сьомої студії" потрібне для "реалізації їхнього права на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи".

Адвокати заявили про фальсифікацію протоколу допиту

У свою чергу адвокати Серебреннікова заявили, що протокол допиту свідка - бухгалтерки "Сьомої студії" Лариси Войкіної - сфальсифікований. Саме цей протокол слідство використовує, аби щоразу подовжувати режисерові домашній арешт. За словами захисту, в томах кримінальної справи - одна версія допиту, тоді як в суді слідство користується іншою версією, зміненою на користь сторони обвинувачення. Раніше на це ж вказували адвокати Олексія Малобродского - колишнього генпродюсера "Сьомої студії" та екс-директора "Гоголь-центру".

Серебренніков не дасть себе "перемолоти"

Сам Кирило Серебренніков зачитав в суді своє звернення, сказавши й таке: "Мені постійно говорять: "Тримайтеся! "Я безмірно вдячний за віру в мою порядність і невинність. Але хочу сказати: "Дорогі друзі, тримайтеся і ви". Я вже в жорнах, але я вільна людина, і буду робити все, щоб не дати цим жорнам себе перемолоти. Важливо і вам не дати собі злякатися, не почати падати духом у мистецтві й житті. Не поводити себе так, щоб потім, коли рік театру скінчиться, було соромно".

DW.COM

Норберт Ламмерт під час виступу у Санкт-Петербурзі розкритикував Росію за утиски митців і журналістів. (15.10.2017)

Відомого режисера і голову московського театру "Гоголь-центр" підозрюють в розкраданні бюджетних коштів на суму у 68 мільйонів рублів. (22.08.2017)

В Росії суд вирішив відправити під домашній арешт Кирила Серебреннікова. Режисера обвинувачують у розкраданні 68 мільйонів рублів з державного бюджету, виділених на мистецький проект. (23.08.2017)

Відомий митець конфліктує з державою. Випадок Кирила Серебреннікова - не єдиний у російській історії. Мистецтво в Росії - завжди ще й боротьба за майбутнє країни, вважає Міодраг Шоріч. (25.08.2017)

"Слідство не має нічого, що б доводило мої наміри сховатися. Але слідству плювати на закони, - поскаржився режисер. - Я вже багато разів виступав у судах і розповідав, чим я займався на "Платформі", які заходи ми провели. Говорити правду завжди легко".

Розслідування цієї справи вже завершено. До 1 вересня режисер має ознайомитися з матеріалами кримінальної справи, після цього їх направлять прокуратурі, яка ухвалить рішення про передачу справи до суду.

Фігуранти справи

Кирило Серебренніков перебуває під домашнім арештом з серпня 2017 року. Його та інших співробітників "Сьомої студії" звинувачують у розкраданні бюджетних коштів, виділених на проект "Платформа". На момент затримання режисера йшлося про суму в 68 мільйонів рублів, а в січні 2018 року СК РФ відзвітував про завершення розслідування справи й оголосив, що сума завданих збитків зросла до 133 мільйонів рублів.

Крім Серебреннікова у справі фігурують Олексій Малобродскій, директор "Сьомої студії" Юрій Ітін, колишня головна бухгалтерка "Сьомої студії" Ніна Масляєва, виконавчий продюсер вистави "Сон у літню ніч" Катерина Воронова й директор Російського академічного молодіжного театру Софія Апфельбаум.

Свою провину не визнає ніхто з обвинувачених, крім Масляєвої, яка уклала угоду зі слідством. Воронова виїхала за кордон, її справа виділена в окреме провадження, продюсер оголошена в міжнародний розшук.

Дивитись відео 03:18
Now live
03:18 хв

Навіщо Кремлю арешт Кирила Серебреннікова? (23.08.2017)

Аудіо й відео до теми

Навіщо Кремлю арешт Кирила Серебреннікова? (23.08.2017)  

Докладно

Marcos Rodríguez Pantoja der Wolfsmann (DW)

Як іспанський "мауглі" захищає природу (відео)

Маркос виріс у печері разом з вовками. Іспанський "мауглі" бореться проти забруднення довкілля. 

Türkei 1. Jahrestag nach Putschversuch Präsident Erdogan (Reuters/U. Bektas)

Ердоган став головною загрозою для економіки Туреччини

Криза в Туреччині показує, як авторитарний лідер може перекреслити досягнення свого правління, вважає Андрій Гурков.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  