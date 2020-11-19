Суд у Пенсильванії відмовив Трампу у перерахунку голосів

Окружний суддя Метью Бранн визнав аргументи команди чинного президента США Дональда Трампа на користь перерахунку голосів у Пенсильванії "безпідставними і спекулятивними". Про це йдеться у його заяві, опублікованій у суботу ввечері, 21 листопада.

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"Цьому суду представили натягнуті аргументи без суті та спекулятивні звинувачення. У США це не може виправдати позбавлення права голосу одного виборця, вже не кажучи про всіх виборців шостого за кількістю населення штату країни", - наголошується у рішенні судді Бранна.

Цим позовом команда Трампа намагалась зупинити оголошення Байдена переможцем у Пенсильванії. У Трампа заявляли, що деякі округи помилково дозволяли виборцям виправляти помилки у своїх поштових бюлетенях, зазначає інформагентство Reuters.

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Перемога у Пенсильванії надає 20 голосів виборців кандидату у президенти США. Згідно з прогнозами американських ЗМІ, Байден має 306 голосів виборців, що значно більше за 270 голосів, необхідних для перемоги на виборах президента США.

Однак Трамп відмовляється визнати свою поразку, стверджуючи, що на виборах 3 листопада були масштабні фальсифікації. При цьому він не надав жодних вагомих доказів своїх закидів. Через це низка судів вже відхилили кілька аналогічних позовів його команди.

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