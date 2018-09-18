Суд у Пакистані випустив екс-прем'єра Шаріфа з в'язниці

Пакистанський суд призупинив дію вироку щодо ув'язнення екс-прем'єр-міністра Наваза Шаріфа, його доньки та зятя. Вони відбувають терміни у десять, сім та один рік позбавлення волі відповідно. За рішенням установи в середу, 19 вересня, їх відпустили під заставу на час розгляду апеляцій, повідомляє агенція новин АР.

Рішення винесли у справі щодо корупції: винною у ній родину Шаріфів визнав місцевий антикорупційний суд. Розмір застави становив близько 4 тисяч доларів для кожного. Шаріф втратив свою посаду глави уряду минулоріч після рішення суду. Цього місяця його ненадовго випускали з в'язниці для відвідування похоронів дружини. Очікується, що національне антикорупційне бюро Пакистану подасть апеляцію на вердикт суду в Ісламабаді.

Шаріф став фігурантом розслідування за звинуваченням у причетності його родини до відмивання грошей. У 2016 році в оприлюднених так званих "панамських паперах" фігурували імена його дітей. Згідно з ухвалою суду, Шаріф не зможе більше брати участь у виборах. Рішення повинне мати довічну чинність для нього.

Закони Пакистану дозволяють усунути з посади прем'єр-міністра країни в разі, якщо з'ясується, що він приховав свої статки. Суд обґрунтував своє рішення тим, що прем'єр неналежним чином задекларував майно. Він зобов'язав також відповідний орган країни подати позов через закиди в корупції проти Шаріфа, двох його синів та доньки.