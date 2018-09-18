Суд у Пакистані випустив екс-прем'єра Шаріфа з в'язниці

Пакистанський суд призупинив дію вироку щодо ув'язнення екс-прем'єр-міністра Наваза Шаріфа, його доньки та зятя. Вони відбувають терміни у десять, сім та один рік позбавлення волі відповідно. За рішенням установи в середу, 19 вересня, їх відпустили під заставу на час розгляду апеляцій, повідомляє агенція новин АР.
Рішення винесли у справі щодо корупції: винною у ній родину Шаріфів визнав місцевий антикорупційний суд. Розмір застави становив близько 4 тисяч доларів для кожного. Шаріф втратив свою посаду глави уряду минулоріч після рішення суду. Цього місяця його ненадовго випускали з в'язниці для відвідування похоронів дружини. Очікується, що національне антикорупційне бюро Пакистану подасть апеляцію на вердикт суду в Ісламабаді.
Шаріф став фігурантом розслідування за звинуваченням у причетності його родини до відмивання грошей. У 2016 році в оприлюднених так званих "панамських паперах" фігурували імена його дітей. Згідно з ухвалою суду, Шаріф не зможе більше брати участь у виборах. Рішення повинне мати довічну чинність для нього.
Закони Пакистану дозволяють усунути з посади прем'єр-міністра країни в разі, якщо з'ясується, що він приховав свої статки. Суд обґрунтував своє рішення тим, що прем'єр неналежним чином задекларував майно. Він зобов'язав також відповідний орган країни подати позов через закиди в корупції проти Шаріфа, двох його синів та доньки.
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Олександр Данилюк
"Саш, це було сильно!", - так вже екс-міністра фінансів підтримують у соцмережах активісти. Олександр Данилюк за два роки встиг зробити чимало. Наприклад, відновити співпрацю з МВФ та запусити прозору систему відшкодування ПДВ. Він не раз скаржився на тиск і втручання в свою роботу, зокрема, з боку депутатів. Конфлікт з прем’єром Володимиром Гройсманом врешті-решт призвів до звільнення Данилюка.
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Айварас Абромавичус
"Не хочу бути ширмою для відвертої корупції", - з такими фінальними словами два роки тому міністр економіки Айварас Абромавичус подав у відставку. Він заявив про намагання старої влади встановити контроль над потоками держкоштів. А також відверто звинуватив людей президента України у втручанні в роботу міністерства, блокуванні реформ та проштовхуванні своїх кандидатур на високі посади.
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Міхеіл Саакашвілі
Робота Міхеіла Саакашвілі на чолі Одеської облдержадміністрації супроводжувалася постійними скандалами та звинуваченнями високопосадовців у корупції. Він обурювався тим, що Київ перекриває бюджет на реформи в Одесі. Через півтора роки після свого призначення він звинуватив президента Петра Порошенка у підтримці корупціонерів в Одесі і подав у відставку. За ним пішла і частина його команди.
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Хатія Деканоідзе
Вже за тиждень після відставки Саакашвілі пішла і головна реформаторка поліції в Україні - колишня її очільниця Хатія Деканоідзе. Звільняючись, вона натякнула, що на неї тиснули та не давали працювати незалежно. Деканоідзе зізналася, що їй так і не вдалося повністю викоренити корупцію в поліції України. Та закликла політиків не використоввувати силові органи у власних інтересах.
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Андрій Пивоварський
Екс-міністр інфраструктури Андрій Пивоварський часто говорив про тиск на нього з боку депутатів, які намагались проштовхнути на керівництво ключових держпідприємств своїх людей. І погрожували в іншому випадку провалити профільні закони або звернутись до правоохоронних органів. Утім, маючи великий досвід роботи в приватному секторі, де тиша цінується понад усе, Пивоварський пішов без різких заяв.
Автор: Азад Сафаров