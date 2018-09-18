 Суд у Пакистані випустив екс-прем′єра Шаріфа з в′язниці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2018

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Новини

Суд у Пакистані випустив екс-прем'єра Шаріфа з в'язниці

Шаріф та члени його родини мусять сплатити по 4 тисячі доларів застави. Екс-прем'єра, фігуранта "панамських паперів", звинуватили у приховуванні статків.

Наваз Шаріф перед ув'язненням, червень 2017 року

Наваз Шаріф перед ув'язненням, червень 2017 року

Пакистанський суд призупинив дію вироку щодо ув'язнення екс-прем'єр-міністра Наваза Шаріфа, його доньки та зятя. Вони відбувають терміни у десять, сім та один рік позбавлення волі відповідно. За рішенням установи в середу, 19 вересня, їх відпустили під заставу на час розгляду апеляцій, повідомляє агенція новин АР.

DW.COM

Колишнього прем'єра Пакистану Наваза Шаріфа разом із донькою затримали через звинувачення у корупції. Його було нещодавно заочно засуджено до десяти років ув'язнення. (14.07.2018)

Прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф подав у відставку після рішення Верховного суду звільнити його з посади за результатами антикорупційного розслідування. Справу порушили через скандал навколо "панамських документів". (28.07.2017)

Рішення винесли у справі щодо корупції: винною у ній родину Шаріфів визнав місцевий антикорупційний суд. Розмір застави становив близько 4 тисяч доларів для кожного. Шаріф втратив свою посаду глави уряду минулоріч після рішення суду. Цього місяця його ненадовго випускали з в'язниці для відвідування похоронів дружини. Очікується, що національне антикорупційне бюро Пакистану подасть апеляцію на вердикт суду в Ісламабаді. 

Шаріф став фігурантом розслідування за звинуваченням у причетності його родини до відмивання грошей. У 2016 році в оприлюднених так званих "панамських паперах" фігурували імена його дітей. Згідно з ухвалою суду, Шаріф не зможе більше брати участь у виборах. Рішення повинне мати довічну чинність для нього.

Закони Пакистану дозволяють усунути з посади прем'єр-міністра країни в разі, якщо з'ясується, що він приховав свої статки. Суд обґрунтував своє рішення тим, що прем'єр неналежним чином задекларував майно. Він зобов'язав також відповідний орган країни подати позов через закиди в корупції проти Шаріфа, двох його синів та доньки.

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    Автор: Азад Сафаров


DW.COM

Їх гучно "пішли": 5 топ-відставок в Україні

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