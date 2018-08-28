 Суд у Німеччині засудив біженця до 8,5 років тюрми за вбивство школярки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2018

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Новини

Суд у Німеччині засудив біженця до 8,5 років тюрми за вбивство школярки

Біженець, ймовірно, з Афганістану Абдул Д. у грудні 2017 року вбив школярку, яка раніше була його подругою. Суд визнав його винним у злочині та засудив до восьми з половиною років ув'язнення.

Земельний суд у німецькому місті Ландау

Земельний суд у німецькому місті Ландау

Земельний суд у німецькому місті Ландау у понеділок, 3 вересня, засудив до восьми з половиною років  ув'язнення молодого чоловіка, який у 2017 році вбив 15-річну школярку.

Засуджений Абдул Д., який, ймовірно, походить з Афганістану, 27 грудня минулого року за допомогою ножа вбив свою колишню подругу. Вбивство було скоєно в магазині у місті Кандель у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

Оскільки обвинувачений на момент скоєння злочину, вірогідно, був неповнолітнім, судовий процес відбувався у закритому режимі. Після свого затримання Абдул Д. заявив, що йому 15 років, і що він прибув до ФРН без супроводу дорослих як біженець. Після вбивства виникли сумніви у тому, чи насправді він є неповнолітнім, і прокуратура вирішила провести експертизу його віку. У результаті було встановлено, що на момент вбивства Абдулу Д. було від 17,5 до 20 років. За словами адвоката молодика, на початку судового процесу він розкаявся у скоєному.

Вбивство у Канделі спричинило значний резонанс у Німеччині, у містечку відбувалися демонстрації як прибічників правих поглядів, так і їхніх опонентів. 

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Молоді мігранти частіше за інших стають "героями" німецької кримінальної хроніки. Але загальний рівень молодіжної злочинності в Німеччині скорочується. DW - з подробицями. (03.01.2018)

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: Чи зріс через біженців рівень злочинності у ФРН, як заявив Трамп? (22.06.2018)  

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