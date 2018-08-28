Суд у Німеччині засудив біженця до 8,5 років тюрми за вбивство школярки

Земельний суд у німецькому місті Ландау у понеділок, 3 вересня, засудив до восьми з половиною років ув'язнення молодого чоловіка, який у 2017 році вбив 15-річну школярку.

Засуджений Абдул Д., який, ймовірно, походить з Афганістану, 27 грудня минулого року за допомогою ножа вбив свою колишню подругу. Вбивство було скоєно в магазині у місті Кандель у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

Оскільки обвинувачений на момент скоєння злочину, вірогідно, був неповнолітнім, судовий процес відбувався у закритому режимі. Після свого затримання Абдул Д. заявив, що йому 15 років, і що він прибув до ФРН без супроводу дорослих як біженець. Після вбивства виникли сумніви у тому, чи насправді він є неповнолітнім, і прокуратура вирішила провести експертизу його віку. У результаті було встановлено, що на момент вбивства Абдулу Д. було від 17,5 до 20 років. За словами адвоката молодика, на початку судового процесу він розкаявся у скоєному.

Вбивство у Канделі спричинило значний резонанс у Німеччині, у містечку відбувалися демонстрації як прибічників правих поглядів, так і їхніх опонентів.