 Суд у Москві подовжив арешт українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2019

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Новини

Суд у Москві подовжив арешт українських моряків

Половині захоплених у Керченській протоці українських моряків подовжили арешт. Омбудсменка РФ Тетяна Москалькова виступила за зміну запобіжного заходу морякам.

Українські моряки у суді в Москві (архівне фото)

Українські моряки у суді в Москві (архівне фото)

Лефортовський суд Москви у середу, 17 липня, задовільнив клопотання слідства і продовжив ще на три місяці терміни арешту 13-тьом із 24-х українських моряків, заарештованих після силового захоплення в районі Керченської протоки восени 2018 року, зокрема їхньому командиру Денису Гриценку, повідомляє агенція "Інтерфакс".

Російський суд ухвалив "продовжити термін тримання під вартою стосовно обвинувачених" Михайла Власюка, Дениса Гриценка, Андрія Драча, В'ячеслава Зінченка, Богдана Головаша, Сергія Попова до 24 жовтня 2019 року. Пізніше суд також на три місяці продовжив арешт ще шістьом морякам: Андрію Артеменку, Віктору Беспальченку, Володимиру Варимезу, Владиславу Костишину, Василю Сороці, Олегу Мельничуку і Сергію Чулібі.

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Засідання відбулося у закритому режимі для "збереження таємниці досудового розслідування". Рішення за клопотаннями слідства про продовження терміну арешту іншим морякам будуть відомі пізніше в середу. До Лефортовського суду підтримати українських військових приїхали їхні родичі, українські та європейські дипломати, а також уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсменка РФ виступила за зміну запобіжного заходу

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова у середу заявила, що змінити запобіжний захід українським морякам було б гуманно. "Мені здається, було б гуманно і правильно, якби їм сьогодні було змінено запобіжний захід", - зазначила Москалькова.

Нагадаємо, що російські прикордонники 25 листопада 2018 року із застосуванням зброї затримали в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що йшли з Одеси до Маріуполя. 24 українцям, які перебували на кораблях, висунули обвинувачення в "незаконному перетині кордону". У Києві заарештованих моряків вважають військовополоненими.

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