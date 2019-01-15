 Суд у Москві подовжив арешт українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2019

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Новини

Суд у Москві подовжив арешт українських моряків

Арешт затриманих Росією українських моряків подовжений до 24 квітня. Захист планує оскаржувати це рішення в усіх інстанціях.

Паперові кораблики з іменами українських моряків перед будівлею суду в Москві

Паперові кораблики з іменами українських моряків перед будівлею суду в Москві

Лефортовський суд Москви у вівторок, 15 січня, залишив до кінця квітня під вартою 12 з 24 українських моряків, які були затримані російською стороною після інциденту в Керченській протоці, повідомила агенція "Інтерфакс". Арешт продовжений до 24 квітня.

Судові засідання за клопотанням слідства пройшли в закритому режимі. На початку засідання з моряками змогли побачитися родичі, а також уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова.

Захист просив суд відмовити в задоволенні клопотань слідства. У разі обрання військовим альтернативного запобіжного заходу посольство України було готове надати їм житло.

Адвокати моряків будуть оскаржувати продовження їхнього арешту в усіх інстанціях, в тому числі, в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). "Будемо оскаржувати. І в ЄСПЛ теж", - заявив адвокат Микола Полозов, який захищає командира одного з українських кораблів Дениса Гриценка.

DW.COM

У зверненні до Європейського суду з прав людини уряд України просить визнати факт порушення Росією прав людини під час захоплення та утримання під вартою українських моряків. (07.01.2019)

РФ може обміняти затриманих у Керченській протоці українських моряків на російських в'язнів в Україні, пише видання "Известия" з посиланням на дипломата РФ. Обмін, однак, може відбутися вже після виборів в Україні. (11.01.2019)

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", які прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Екіпаж суден, а саме 24-х українських моряків, затримали. Суд в анексованому Криму арештував їх до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада затриманих перевели в Москву.

Наразі 24 українцям з боку РФ висунуто обвинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування". Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає їхнього повернення. Усі затримані моряки також заявили російським слідчим, що вважають себе військовополоненими і відмовилися свідчити.

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