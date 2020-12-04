 Суд у Москві на закритому процесі засудив українця за шпигунство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2020

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Суд у Москві на закритому процесі засудив українця за шпигунство

Міський суд Москви за звинуваченням у шпигунстві засудив громадянина України до 12 років колонії суворого режиму. Матеріали справи мають гриф "таємно".

Будівля Московського міського суду

Будівля Московського міського суду

Колишнього футболіста, громадянина України Василя Василенка Московський міський суд засудив до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві. Про це у понеділок, 7 грудня, із посиланням на пресслужбу суду повідомило інформаційне агентство "Інтерфакс" та низка державних ЗМІ Росії.

"Вироком суду Василенка визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею 276 Кримінального кодексу РФ, йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 12 років із відбуттям покарання у виправній колонії суворого режиму", - йдеться у повідомленні пресслужби Моськовського міського суду.

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Закритий судовий процес у Москві

Повідомляється, що матеріали справи проти Василенка перебувають під грифом "таємно". Судовий процес, при цьому, відбувався в закритому режимі.

Водночас адвокатка звинуваченого Надія Єрусланова заявила, що вирок українцю буде оскаржено. Про це вона заявила в ефірі радіостанції Business FM: "Оскаржувати будемо. Вирок вважаємо суворим". За словами захисниці, Василенко не визнав провини у шпигунстві. Водночас він "визнавав склад іншого злочину, і то частково, в трохи іншій ситуації".

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ЗМІ повідомляють про зміну звинувачення

Журналісти повідомляють, що Василенко є колишнім футболістом, який виступав за бердянську "Дружбу" та мелітопольське "Торпедо". Повідомляється, що в жовтні 2019 року його затримали й звинуватили за статтею, яка передбачає покарання за контрабанду небезпечних речовин і озброєння або культурних цінностей і біоресурсів. Пізніше його справу перекваліфікували.

При цьому точна фабула справи Василенка невідома. Попереднє розслідування у ній проводило столичне управління ФСБ Росії, яке цю тему поки не коментувало.

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