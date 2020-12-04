Суд у Москві на закритому процесі засудив українця за шпигунство

Колишнього футболіста, громадянина України Василя Василенка Московський міський суд засудив до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві. Про це у понеділок, 7 грудня, із посиланням на пресслужбу суду повідомило інформаційне агентство "Інтерфакс" та низка державних ЗМІ Росії.

"Вироком суду Василенка визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею 276 Кримінального кодексу РФ, йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 12 років із відбуттям покарання у виправній колонії суворого режиму", - йдеться у повідомленні пресслужби Моськовського міського суду.

Читайте також: У Росії арештували ексжурналіста за підозрою в держзраді

Закритий судовий процес у Москві

Повідомляється, що матеріали справи проти Василенка перебувають під грифом "таємно". Судовий процес, при цьому, відбувався в закритому режимі.

Водночас адвокатка звинуваченого Надія Єрусланова заявила, що вирок українцю буде оскаржено. Про це вона заявила в ефірі радіостанції Business FM: "Оскаржувати будемо. Вирок вважаємо суворим". За словами захисниці, Василенко не визнав провини у шпигунстві. Водночас він "визнавав склад іншого злочину, і то частково, в трохи іншій ситуації".

Читайте також: Суд у Москві засудив американця до 16 років ув'язнення за шпигунство

ЗМІ повідомляють про зміну звинувачення

Журналісти повідомляють, що Василенко є колишнім футболістом, який виступав за бердянську "Дружбу" та мелітопольське "Торпедо". Повідомляється, що в жовтні 2019 року його затримали й звинуватили за статтею, яка передбачає покарання за контрабанду небезпечних речовин і озброєння або культурних цінностей і біоресурсів. Пізніше його справу перекваліфікували.

При цьому точна фабула справи Василенка невідома. Попереднє розслідування у ній проводило столичне управління ФСБ Росії, яке цю тему поки не коментувало.

Читайте також: Сотні невідомих: скільки українців досі утримують в Росії, Криму та на Донбасі