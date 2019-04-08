Суд у Москві визнав режисера Серебреннікова винним у шахрайстві

Міщанський суд Москви визнав винними у шахрайстві режисера й колишнього художнього керівника московського театру "Гоголь-центр" Кирила Серебреннікова та інших обвинувачуваних у так званій справі "Сьомої студії". "Серебренніков, Малобродський, Ітін вчинили шахрайство, тобто розкрадання чужого майна шляхом обману і зловживання довірою організованою групою в особливо великому розмірі", - йдеться у вироку суддів.

Як випливає з вироку, суд встановив, що Серебренніков, колишній гендиректор "Гоголь-центру" Олексій Малобродський і колишній гендиректор театральної групи "Сьома студія" Юрій Ітін утворили організовану групу і спланували викрадення частини грошових коштів, які були виділені з бюджету "Сьомій студії".

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Стосовно ще однієї обвинувачуваної у справі, колишньої керівниці департаменту держпідтримки та народної творчості міністерства культури РФ Софії Апфельбаум, то, згідно з висновком суду, їй не було відомо про плани розкрадання бюджетних коштів.

Міру покарання для підсудних суд озвучить в резолютивній частині вироку.

У дебатах сторін держобвинувачення попросило засудити всіх підсудних до реального позбавлення волі на термін від чотирьох до шести років. Захист наполягав на виправдувальному вироку.

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Фігурантам справи закидається розкрадання бюджетних коштів, виділених в 2011-2014 роках заснованій Серебренніковим "Сьомій студії" для проєкту з розвитку та популяризації сучасного мистецтва "Платформа".

Кримінальну справу було порушено в травні 2017 року. Першими затримали Юрія Ітіна і колишнього головного бухгалтера "Сьомої студії" Ніну Масляєву, в червні того ж року - Олексія Малобродського, в серпні - Кирила Серебреннікова, в жовтні - Софію Апфельбаум.

На час затримання режисера йшлося про суму в 68 мільйонів рублів, а в січні 2018 року слідчий комітет РФ відзвітував про завершення розслідування справи й оголосив, що сума завданих збитків зросла до 133 мільйонів рублів.

Жоден з обвинувачуваних не визнав свою провину ані на слідстві, ані в суді. З самого початку справа "Сьомої студії" викликала суспільний резонанс і широку хвилю підтримки серед колег Серебреннікова та інших обвинувачуваних.