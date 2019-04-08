 Суд у Москві визнав режисера Серебреннікова винним у шахрайстві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд у Москві визнав режисера Серебреннікова винним у шахрайстві

Художнього керівника "Гоголь-центру" режисера Кирила Серебреннікова, який з травня 2017 року перебував під слідством, суд у Москві визнав винним у шахрайстві.

Кирил Серебренніков (архівне фото)

Кирил Серебренніков (архівне фото)

Міщанський суд Москви визнав винними у шахрайстві режисера й колишнього художнього керівника московського театру "Гоголь-центр" Кирила Серебреннікова та інших обвинувачуваних у так званій справі "Сьомої студії". "Серебренніков, Малобродський, Ітін вчинили шахрайство, тобто розкрадання чужого майна шляхом обману і зловживання довірою організованою групою в особливо великому розмірі", - йдеться у вироку суддів.

Як випливає з вироку, суд встановив, що Серебренніков, колишній гендиректор "Гоголь-центру" Олексій Малобродський і колишній гендиректор театральної групи "Сьома студія" Юрій Ітін утворили організовану групу і спланували викрадення частини грошових коштів, які були виділені з бюджету "Сьомій студії".

Читайте також: Суд у Росії скасував домашній арешт Кирила Серебреннікова

Стосовно ще однієї обвинувачуваної у справі, колишньої керівниці департаменту держпідтримки та народної творчості міністерства культури РФ Софії Апфельбаум, то, згідно з висновком суду, їй не було відомо про плани розкрадання бюджетних коштів.  

Міру покарання для підсудних суд озвучить в резолютивній частині вироку.

У дебатах сторін держобвинувачення попросило засудити всіх підсудних до реального позбавлення волі на термін від чотирьох до шести років. Захист наполягав на виправдувальному вироку.

Читайте також: Голова Бундестагу висловив підтримку Сенцову та Серебреннікову

Фігурантам справи закидається розкрадання бюджетних коштів, виділених в 2011-2014 роках заснованій Серебренніковим "Сьомій студії" для проєкту з розвитку та популяризації сучасного мистецтва "Платформа".

Кримінальну справу було порушено в травні 2017 року. Першими затримали Юрія Ітіна і колишнього головного бухгалтера "Сьомої студії" Ніну Масляєву, в червні того ж року - Олексія Малобродського, в серпні - Кирила Серебреннікова, в жовтні - Софію Апфельбаум.

На час затримання режисера йшлося про суму в 68 мільйонів рублів, а в січні 2018 року слідчий комітет РФ відзвітував про завершення розслідування справи й оголосив, що сума завданих збитків зросла до 133 мільйонів рублів.

Жоден з обвинувачуваних не визнав свою провину ані на слідстві, ані в суді. З самого початку справа "Сьомої студії" викликала суспільний резонанс і широку хвилю підтримки серед колег Серебреннікова та інших обвинувачуваних. 

 

 

 

Також за темою

Regisseur Kirill Serebrennikow

Суд у Росії скасував домашній арешт Кирила Серебреннікова 08.04.2019

Судді Московського міськсуду скасували рішення першої інстанції про подовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для художнього керівника "Гоголь-центру" Кирила Серебреннікова.

Ukraine Donezk Lenin Platz Separatisten

Спецоперація СБУ з реінтеграції сепаратистів: "На тебе чекають вдома" 19.06.2020

"На тебе чекають вдома" - єдина в Україні програма з реінтеграції колишніх сепаратистів, які вирішили повернутись до мирного життя. DW поспілкувалась з колишнім "міністром культури ДНР", який скористався програмою.

Russland Freilassung des Journalisten Iwan Golunow | Protest findet dennoch statt

Понад 50 кримських татар затримані поліцією у Москві 11.07.2019

Понад 50 кримських татар було затримано під час акції протесту в Москві, повідомляють адвокати і правозахисники.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський у захисній масці

"Майстер" боротьби з COVID-19 Зеленський виявився дилетантом

Сергій Руденко про те, чому Україна опинилася серед лідерів у Європі за темпами зростання захворюваності на СOVID-19.  

На позачергових зборах акціонери Lufthansa погодилися на держдопомогу компанії

Акціонери Lufthansa схвалили участь держави в авіакомпанії

Акціонери німецького авіаперевізника Lufthansa погодили надання пакету допомоги компанії.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  