 Суд у Львівській області засудив одного з організаторів ″польської акції″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Суд у Львівській області засудив одного з організаторів "польської акції"

Одного з організаторів перекриття траси у Львівській області засудили до 3,5 років позбавлення волі. Засудженого звинуватили в посяганнях на територіальну цілісність України та розпалюванні міжетнічної ворожнечі.

Суд

Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області засудив до 3,5 років позбавлення волі одного з організаторів так званої "польської акції", проведеної у березні 2017 року. Про виголошений у середу, 9 січня, присуд суду повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

Засуджений є жителем Хмельницької області. Його визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у розпалюванні національної ворожнечі. Крім того, судді визнали його винним у заподіянні легких тілесних ушкоджень працівникові правоохоронних органів.

DW.COM

На тлі скандалу довкола заборони в'їзду до Польщі українців із "антипольською позицією" громадянське суспільство двох країн закликає до конструктивного діалогу. (17.11.2017)

Петро Порошенко сподівається, що Польща перегляне закон про Інститут національної пам'яті. Президент України закликав українців та поляків до взаємного прощення. (08.07.2018)

Учасники проведеної 29 березня 2017 року акції перекрили ділянку траси "Львів-Рава-Руська" у Львівській області. Тоді ж вони закликали під виглядом представників національної меншини до розпалювання міжнаціональної ворожнечі між українцями і поляками, виснували судді.

Також від імені жителів Львівської області мітингарі намагалися створити атмосферу невдоволення перебуванням адміністративно-територіальних одиниць в складі України і спонукати представників Республіки Польща змінити державні кордони і приєднати до Польщі Львівську область.

Під час тої акції мітингарі заподіяли кілька тілесних пошкоджень правоохоронцям, котрі намагалися переконати їх припинити блокування автодороги. У Службі безпеки України (СБУ) цю акцію називають частиною інформаційної спецоперації спецслужб Росії, нагадує інформагенція "Українські новини".

Дивитись відео 02:05
Now live
02:05 хв

Хронологія польсько-українського загострення (30.03.2017)

Аудіо й відео до теми

Хронологія польсько-українського загострення (30.03.2017)  

Реклама

Докладно

Німецький крадій даних використав халатність інтернет-користувачів під час встановлення паролів

Як німецький школяр-хакер поцупив особисті дані політиків

У крадіжці особистих даних майже тисячі відомих німців обвинувачують 20-річного учня гімназії з Гессена. 

Виграти від реформи, якщо і зможуть, то лише великі споживачі, прогнозують експерти

Навіщо українці платитимуть за електрику двом компаніям

З 1 січня українські споживачі будуть платити окремо постачальникам електрики та операторам мереж. Що це дасть? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  