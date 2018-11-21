 Суд у Лондоні продовжив арешт активів Коломойського і Боголюбова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2018

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Новини

Суд у Лондоні продовжив арешт активів Коломойського і Боголюбова

Високий суд Лондона вирішив, що не має юрисдикції для розгляду справи українського "Приватбанку" проти його екс-власників, але залишив чинним арешт їхніх активів по всьому світу до розгляду апеляції.

Ігор Коломойський (фото з архіву)

Ігор Коломойський (фото з архіву)

Високий суд Лондона у п'ятницю, 23 листопада, вирішив, що не має юрисдикції для розгляду позову найбільшого в Україні "Приватбанку" проти його колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова, повідомив банк.

"Наразі судове рішення не було офіційно винесене, оскільки суддя розглядає питання щодо суми достатньо обґрунтованої справи банку", - йдеться у повідомленні "Приватбанку". Суд залишив чинним судовий наказ про всесвітній арешт активів екс-власників "Приватбанку" до розгляду в Апеляційному суді питання про юрисдикцію.

Суддя погодився, що докази вказують на ретельно сплановані шахрайські дії та відмивання коштів на суму приблизно від 329 мільйонів доларів до 1,2 мільярда доларів. Повідомляється, що відповідачі визнають, що банк має достатньо обґрунтовану справу для розгляду щонайменше на сотні мільйонів доларів.

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За позовом українського "Приватбанку" до його колишніх власників Високий Суд Англії арештував усі активи Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Банк звинувачує їх у виведенні двох мільярдів доларів. (21.12.2017)

У суді Лондона відбулися додаткові слухання у справі "Приватбанку". Арешт активів його колишніх власників - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова - вирішено продовжити до наступного рішення суду. (25.01.2018)

"Зрозуміло, що суддя не сумнівався в тому, що колишні акціонери є відповідальними за багатомільярдні шахрайські дії в банку", - заявив голова правління "Приватбанку" Петр Крумханзл. Він додав, що установа продовжуватиме повернення коштів за допомогою судового процесу в Лондоні.

19 грудня 2017 року Високий суд Лондона арештував за позовом "Приватбанку" активи його колишніх власників в усьому світі. Рішення про арешт стосувалося також шести компаній, які їм належать або ними контролюються. В банку повідомили, що наказ про арешт був виданий на підставі детальних доказів, з яких випливає, що Коломойський і Боголюбов шляхом проведення ряду незаконних операцій вивели з банку майже два мільярди доларів, які були переказані компаніям, які їм належали або перебували під їхнім контролем.

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