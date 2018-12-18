Суд у Криму відмовив в апеляції чотирьом українським морякам

"Верховний суд" анексованого Росією Криму в середу, 19 грудня, відмовився задовольнити апеляції на арешт чотирьох українських моряків, затриманих РФ в районі Керченської протоки. Як повідомляє агенція "Інтерфакс", ідеться про українських громадян Володимира Варімеза, Андрія Оприска, Юрія Будзила та Серія Цибізова.

Суд також уточнив дату закінчення арешту моряків, пославшись на технічну помилку. Таким чином, термін арешту спливає 24, а не 25 січня 2019 року. Українські моряки, які наразі перебувають у московському слідчому ізоляторі "Лефортово", брали участь у засіданні за допомогою відеоконференції.

Адвокати заарештованих українців під час засідання наполягали, що їхні підзахисні, згідно з Женевською конвенцією, мають статус військовополонених і не підлягають суду загальної юрисдикції. Натомість прокурор наполягав, що статус військовополонених українцям надати не можна, оскільки Україна і Росія "не перебувають у стані війни".

Як повідомлялося, російські спецпризначенці 25 листопада захопили рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України в районі Керченської протоки. 27-28 листопада суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків із захоплених військових суден. Пізніше Київський райсуд Сімферополя заарештував моряків. Росія звинувачує їх у незаконному перетині свого кордону.

17 листопада керівник групи адвокатів українців Микола Полозов заявив, що вісім моряків визнали себе військовополоненими.