 Суд у Криму відмовив в апеляції чотирьом українським морякам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2018

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Новини

Суд у Криму відмовив в апеляції чотирьом українським морякам

Чотирьох захоплених Росією українських моряків суд у Криму залишив під вартою, відмовивши їм у задоволенні апеляції.

Юрій Будзило під час судового засідання, 27 листопада 2018 року

Юрій Будзило (праворуч) розмовляє зі своїм адвокатом під час судового засідання, 27 листопада 2018 року

"Верховний суд" анексованого Росією Криму в середу, 19 грудня, відмовився задовольнити апеляції на арешт чотирьох українських моряків, затриманих РФ в районі Керченської протоки. Як повідомляє агенція "Інтерфакс", ідеться про українських громадян Володимира Варімеза, Андрія Оприска, Юрія Будзила та Серія Цибізова.

Суд також уточнив дату закінчення арешту моряків, пославшись на технічну помилку. Таким чином, термін арешту спливає 24, а не 25 січня 2019 року. Українські моряки, які наразі перебувають у московському слідчому ізоляторі "Лефортово", брали участь у засіданні за допомогою відеоконференції.

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"Пам'ятай про тих, хто в полоні": у Києві на Майдані Незалежності пройшла громадська акція на підтримку ув'язнених у Росії українських моряків. (17.12.2018)

Очільник групи адвокатів заарештованих у РФ українських моряків Микола Полозов повідомив, що вісім з них визнали себе військовополоненими. При цьому він не сумнівається, що решта моряків висловлять аналогічну позицію. (17.12.2018)

Адвокати заарештованих українців під час засідання наполягали, що їхні підзахисні, згідно з Женевською конвенцією, мають статус військовополонених і не підлягають суду загальної юрисдикції. Натомість прокурор наполягав, що статус військовополонених українцям надати не можна, оскільки Україна і Росія "не перебувають у стані війни".

Як повідомлялося, російські спецпризначенці 25 листопада захопили рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України в районі Керченської протоки. 27-28 листопада суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків із захоплених військових суден. Пізніше Київський райсуд Сімферополя заарештував моряків. Росія звинувачує їх у незаконному перетині свого кордону.

17 листопада керівник групи адвокатів українців Микола Полозов заявив, що вісім моряків визнали себе військовополоненими.

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Українські моряки в ув'язненні РФ: без допуску адвоката та волонтерів (06.12.2018)

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