 Суд у Києві зняв арешт із 415 об′єктів нерухомості Коломойського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2019

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Новини

Суд у Києві зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості Коломойського

Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про зняття арешту з 415 об'єктів нерухомості компанії, пов'язаної з Ігорем Коломойським.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

Печерський районний суд Києва 5 липня задовольнив клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "Приватофіс", пов'язаного з Ігорем Коломойським, і зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості компанії. Про це йдеться в рішенні суду, оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень у п'ятницю, 12 липня, інформує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Суддя дійшов висновку, що "арешт було накладено без доказів пропорційності вартості нерухомого майна, на яке було накладено арешт, з розміром збитку, заподіяного кримінальним правопорушенням", йдеться в матеріалах справи.

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Претензії "Приватбанку" і Національного банку України до Ігоря Коломойського і його компаній у судах іноземної юрисдикції перевищують три мільярди доларів США. Огляд юридичних баталій - у матеріалі DW. (07.06.2019)

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Арешт було накладено 5 квітня 2017 року на земельні ділянки, нежитлові, офісні приміщення в різних регіонах України за клопотанням Генпрокуратури в рамках кримінального провадження щодо видачі "Приватбанком" (до націоналізації) кредитів пов'язаним особам на невигідних умовах, що призвело до заборгованості юридичних осіб перед банком на 373 мільйони гривень.

Нагадаємо, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ й колишніх акціонерів "Приватбанку", ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінансової установи. Колишні власники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов сьогодні вважають його націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як державний "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Нині сторони ведуть судові суперечки і в Україні, і в зарубіжних юрисдикціях. Останнім часом українські суди ухвалюють рішення на користь колишніх власників "Приватбанку". Так у квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". На думку суддів, процедура виведення "Приватбанку" з ринку у 2016 році порушувала норми чинного законодавства. Національний банк України у свою чергу оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва.

Президенту України Володимиру Зеленському неодноразово закидали близькість до Ігоря Коломойського через тривалі бізнес-зв'язки. Минулого місяця Зеленський заявив, що у справі щодо націоналізації "Приватбанку" відстоюватиме державні інтереси і його не цікавлять "ігри колишніх власників у судах".

Дивитись відео 02:40

Перемога, а не зрада: німецькі радники про націоналізацію "Приватбанку" (19.12.2016)

Дивитись відео 01:33

Коломойський про "шизофренію" Путіна і "ідею-фікс" Порошенка (16.05.2017)

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