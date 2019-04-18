Суд у Києві зняв арешт із рахунків Януковича і його оточення у "Всеукраїнському банку розвитку"

Ухвала Шевченківського суду Києва скасовує арешт рахунків екс-президента України Віктора Януковича сумою на 1,2 мільярда гривень, зазначила речниця генпрокурора Лариса Сарган.
Шевченківський районний суд Києва в середу, 17 квітня, зняв арешт із рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку" ("ВБР"), повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган у соціальній мережі Twitter.
"Ухвалою слідчої судді Шевченківського райсуду Києва Оксана Голуб скасовано арешти рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку". Прокурори готують термінові клопотання", - зазначила Сарган. Раніше вона повідомила, що йдеться про рахунки, які належать колишньому президенту України Віктору Януковичу та його оточенню. Речниця генпрокурора також нагадала, що на рахунках екс-президента і Ко в даному банку заарештовано 1,2 мільярда гривень.
Наступне засідання суду призначене на ранок 18 квітня.
Гроші Януковича у "ВБР"
Після втечі Віктора Януковича Держфінмоніторинг заблокував операції, пов'язані з посадовцями часів цього екс-президента, на суму в майже 177 мільярдів гривень. Пізніше Генпрокуратура України повідомила про арешт активів Януковича на загальну суму, що досягнула майже 1,5 мільярда доларів США.
Одним із фінансових активів родини екс-президента був "ВБР", який належав Януковичу молодшому. Арешт на рахунки банку, який на той момент уже збанкрутував і перебував під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, наклали у жовтні 2015 року.
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