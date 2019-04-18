Суд у Києві зняв арешт із рахунків Януковича і його оточення у "Всеукраїнському банку розвитку"

Шевченківський районний суд Києва в середу, 17 квітня, зняв арешт із рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку" ("ВБР"), повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган у соціальній мережі Twitter.

"Ухвалою слідчої судді Шевченківського райсуду Києва Оксана Голуб скасовано арешти рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку". Прокурори готують термінові клопотання", - зазначила Сарган. Раніше вона повідомила, що йдеться про рахунки, які належать колишньому президенту України Віктору Януковичу та його оточенню. Речниця генпрокурора також нагадала, що на рахунках екс-президента і Ко в даному банку заарештовано 1,2 мільярда гривень.

Наступне засідання суду призначене на ранок 18 квітня.

Гроші Януковича у "ВБР"

Після втечі Віктора Януковича Держфінмоніторинг заблокував операції, пов'язані з посадовцями часів цього екс-президента, на суму в майже 177 мільярдів гривень. Пізніше Генпрокуратура України повідомила про арешт активів Януковича на загальну суму, що досягнула майже 1,5 мільярда доларів США.

Одним із фінансових активів родини екс-президента був "ВБР", який належав Януковичу молодшому. Арешт на рахунки банку, який на той момент уже збанкрутував і перебував під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, наклали у жовтні 2015 року.

Дивитись відео 02:37 Поділитись Гроші Януковича: тяганина екс-президента в суді ЄС (15.09.2016) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/1K2p2 Гроші Януковича: тяганина екс-президента в суді ЄС