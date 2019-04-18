 Суд у Києві зняв арешт із рахунків Януковича і його оточення у ″Всеукраїнському банку розвитку″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2019

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Новини

Суд у Києві зняв арешт із рахунків Януковича і його оточення у "Всеукраїнському банку розвитку"

Ухвала Шевченківського суду Києва скасовує арешт рахунків екс-президента України Віктора Януковича сумою на 1,2 мільярда гривень, зазначила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Суд Києва зняв арешт з рахунків Януковича у ВБР (символічне фото)

Шевченківський районний суд Києва в середу, 17 квітня, зняв арешт із рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку" ("ВБР"), повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган у соціальній мережі Twitter.

"Ухвалою слідчої судді Шевченківського райсуду Києва Оксана Голуб скасовано арешти рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку". Прокурори готують термінові клопотання", - зазначила Сарган. Раніше вона повідомила, що йдеться про рахунки, які належать колишньому президенту України Віктору Януковичу та його оточенню. Речниця генпрокурора також нагадала, що на рахунках екс-президента і Ко в даному банку заарештовано 1,2 мільярда гривень.

Наступне засідання суду призначене на ранок 18 квітня.

Гроші Януковича у "ВБР"

Після втечі Віктора Януковича Держфінмоніторинг заблокував операції, пов'язані з посадовцями часів цього екс-президента, на суму в майже 177 мільярдів гривень. Пізніше Генпрокуратура України повідомила про арешт активів Януковича на загальну суму, що досягнула майже 1,5 мільярда доларів США.

Одним із фінансових активів родини екс-президента був "ВБР", який належав Януковичу молодшому. Арешт на рахунки банку, який на той момент уже збанкрутував і перебував під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, наклали у жовтні 2015 року.

Дивитись відео 02:37

Гроші Януковича: тяганина екс-президента в суді ЄС

  • Портреты и призы

    Кіч влади Віктора Януковича

    Портрети, вимпели, призи

    В окремій залі зібрані портрети і призи Віктора Януковича за участь у різного роду автогонках та інших змаганнях.

  • В одном из залов

    Кіч влади Віктора Януковича

    Ікони та книжки

    В одному із залів виставки представлені десятки старовинних та сучасних ікон, а також раритетні книжки.

  • Богослужебная книга

    Кіч влади Віктора Януковича

    Першодрук

    Книга богослужінь "Апостол", видана першодрукарем Іваном Федоровим у Львові в 1574 році.

  • Вазы

    Кіч влади Віктора Януковича

    Ваза

    У колекції старовинного та не дуже посуду виокремлюється ваза із розписом Пабло Пікассо.

  • Витрина

    Кіч влади Віктора Януковича

    Мисливець

    Запонки, вази й почесна грамота з "мисливської" колекції колишнього президента України. Напис на грамоті свідчить, що вона видана Віктору Януковичу за перемогу в номінації "Найкращий мисливець на лося у мисливському сезоні 2008 року" - тобто ще до обрання його президентом у 2010 році.

  • Серебряный лебедь Фаберже

    Кіч влади Віктора Януковича

    Срібний лебідь Фаберже

    Ті, хто приносили в дар Вікторові Януковичу подібні речі, мусили посвідчити їхню цінність.

  • Картины

    Кіч влади Віктора Януковича

    Картини

    Картини сучасних художників з помістя колишнього генпрокурора України та кума Януковича - Віктора Пшонки. Ліворуч - дружина Пшонки Ольга в образі російської імператриці. Праворуч - сам Пшонка поруч із Януковичем. Полотно постраждало від рук бійців Самооборони Майдану під час захоплення будинку колишнього генпрокурора.

  • Реликвия

    Кіч влади Віктора Януковича

    Реліквія

    На клаптику паперу, який був долучений до цього обрамленого золотом експонату, рукою здійснений напис: "Мощі святаго мученика Віктора".

  • default

    Кіч влади Віктора Януковича

    Кримінальне минуле

    Ця скульптурна група опинилась у міжнародному розшуку. Її власник з Харкова, ім'я якого не розголошується, упізнав свою власність, коли дивися репортаж про виставку "Кодекс Межигір'я" по телебаченню.

  • Музей

    Кіч влади Віктора Януковича

    Музей

    Національний художній музей України запрошує на виставку "Кодекс Межигір'я". У пресі її вже альтернативно охрестили "Одою несмаку".

    Автор: Олександр Савицький


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