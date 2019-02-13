Суд у Києві заарештував Владислава Мангера

Шевченківський районний суд Києва у п'ятницю, 15 лютого, заарештував голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, інформує агенція "Українські новини". Про арешт політика повідомив суддя Олександр Кіпчарський. Таким чином суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України про арешт Мангера, але встановив заставу у 2,5 мільйона гривень. Розгляд клопотання тривав з 12 по 15 лютого.

У свою чергу, агенція "Інтерфакс-Україна" повідомила з посиланням на адвоката Масі Найєма, що Мангеру обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 березня 2019 року з можливістю внесення застави в 2,497 мільйона гривень.

11 лютого 2019 року Генеральна прокуратура України вручила Мангеру офіційне повідомлення про те, що він підозрюється в замовленні та організації вбивства активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Владислав Мангер усі закиди на свою адресу відкидає. Його адвокати також наполягають на невинуватості свого клієнта та політизації цієї справи.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року вранці в Херсоні невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з тяжкими опіками доправили до місцевої лікарні, але згодом перевели до медзакладу Києва. У зв'язку з нападом затримані п'ятеро підозрюваних, зокрема чоловік, якого зафіксували камери відеоспостереження як покупця сірчаної кислоти.

4 листопада Гандзюк померла. Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на "умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення". 6 листопада Верховна Рада підтримала постанову про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.