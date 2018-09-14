 Суд у Києві відпустив підозрюваного міністра інфраструктури на поруки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2018

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Новини

Суд у Києві відпустив підозрюваного міністра інфраструктури на поруки

Суд відмовився обирати Володимиру Омеляну запобіжний захід, про який просила прокуратура. Міністра інфраструктури України звільнили на поруки із забороною виїжджати за кордон.

Dublin, City Hall, Justitia (picture-alliance/akg-images)

Солом'янський районний суд міста Києва у п'ятницю, 14 вересня, відмовився обрати запобіжний захід у вигляді застави у 5 мільйонів гривень міністрові інфраструктури України Володимиру Омеляну, про який клопотала прокуратура. Про це повідомила інформагенція "Українськi Новини".

Володимира Омеляна відпустили на поруки. Поручителями виступили міністр у справах молоді та спорту Ігор Жданов та депутат Верховної Ради Федір Бендюженко ("Народний фронт"). Водночас суддя заборонила Омеляну виїжджати за кордон та спілкуватися з фігурантами справи і зобов'язала повідомляти правоохоронцям про своє місце перебування. "Це взагалі ганебна ситуація", - прокоментував Омелян рішення, згідно з яким йому необхідно здати закордонні паспорти.

Під час розгляду у суді клопотання прокуратури про обрання Омеляну запобіжного заходу міністр інфраструктури порівняв кримінальне провадження проти себе з боротьбою "з бабцями в підземних переходах". "Це мені нагадує боротьбу з бабцями в підземних переходах. Тому що, коли розкрадаються мільярди, десятки мільярдів, а роблять все, щоб спаплюжити репутацію міністра і показати, що він не гідний своєї посади, а прийдуть інші, які швидко наведуть порядок, - я вважаю, це дорога в нікуди", - заявив Омелян, слова якого наводить "Уніан".

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НАБУ проти Омеляна

 Як повідомлялося раніше, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили Омеляну про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні активів. За даними слідства, Омелян від 2000-го до 2018 року отримав 2,17 мільйона гривень офіційного доходу. Водночас його витрати "склали лише в період з 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 мільйона гривень", повідомили у НАБУ.

Детективи НАБУ стверджують, що в 2015 році Омелян "набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами, та вартість яких значно перевищує його законні доходи". Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тисяч доларів США та 25 тисяч євро. Загальна вартість таких активів на той час становила 4 230 500 гривень.

Володимир Омелян категорично відкинув корупційні звинувачення на його адресу з боку НАБУ. Міністр зазначив, що слідство у його справі тривало півтора року, однак правомірних звинувачень на його адресу так і не було висунуто, а всі претензії НАБУ він готовий спростувати в суді. Омелян також стверджував, що з боку керівництва НАБУ на нього чинився тиск. Глава мінінфраструктури також заявив, що не подасть у відставку, хоча й підтримує європейську практику відставки чиновників у зв'язку з підозрами щодо них.

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    Автор: Азад Сафаров


DW.COM

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