Суд у Києві відпустив підозрюваного міністра інфраструктури на поруки

Солом'янський районний суд міста Києва у п'ятницю, 14 вересня, відмовився обрати запобіжний захід у вигляді застави у 5 мільйонів гривень міністрові інфраструктури України Володимиру Омеляну, про який клопотала прокуратура. Про це повідомила інформагенція "Українськi Новини".

Володимира Омеляна відпустили на поруки. Поручителями виступили міністр у справах молоді та спорту Ігор Жданов та депутат Верховної Ради Федір Бендюженко ("Народний фронт"). Водночас суддя заборонила Омеляну виїжджати за кордон та спілкуватися з фігурантами справи і зобов'язала повідомляти правоохоронцям про своє місце перебування. "Це взагалі ганебна ситуація", - прокоментував Омелян рішення, згідно з яким йому необхідно здати закордонні паспорти.

Під час розгляду у суді клопотання прокуратури про обрання Омеляну запобіжного заходу міністр інфраструктури порівняв кримінальне провадження проти себе з боротьбою "з бабцями в підземних переходах". "Це мені нагадує боротьбу з бабцями в підземних переходах. Тому що, коли розкрадаються мільярди, десятки мільярдів, а роблять все, щоб спаплюжити репутацію міністра і показати, що він не гідний своєї посади, а прийдуть інші, які швидко наведуть порядок, - я вважаю, це дорога в нікуди", - заявив Омелян, слова якого наводить "Уніан".

НАБУ проти Омеляна

Як повідомлялося раніше, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили Омеляну про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні активів. За даними слідства, Омелян від 2000-го до 2018 року отримав 2,17 мільйона гривень офіційного доходу. Водночас його витрати "склали лише в період з 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 мільйона гривень", повідомили у НАБУ.

Детективи НАБУ стверджують, що в 2015 році Омелян "набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами, та вартість яких значно перевищує його законні доходи". Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тисяч доларів США та 25 тисяч євро. Загальна вартість таких активів на той час становила 4 230 500 гривень.

Володимир Омелян категорично відкинув корупційні звинувачення на його адресу з боку НАБУ. Міністр зазначив, що слідство у його справі тривало півтора року, однак правомірних звинувачень на його адресу так і не було висунуто, а всі претензії НАБУ він готовий спростувати в суді. Омелян також стверджував, що з боку керівництва НАБУ на нього чинився тиск. Глава мінінфраструктури також заявив, що не подасть у відставку, хоча й підтримує європейську практику відставки чиновників у зв'язку з підозрами щодо них.

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