Суд у Києві відклав розгляд скарги захисту на арешт Кирила Вишинського

Київський апеляційний суд відклав розгляд скарги захисту на рішення Подільського районного суду Києва щодо подальшого тримання під вартою головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, обвинуваченого в Україні в державній зраді. Про це в вівторок, 20 серпня, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прокуратурі АР Крим.

"Розгляд апеляції відкладено через хворобу судді", - сказали в прокуратурі. Водночас у ній додали, що про дату засідання буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, Подільський районний суд Києва в липні подовжив на два місяці запобіжний захід Вишинському, обвинувачуваному українськими правоохоронцями в державній зраді. Арешт подовжено до 19 вересня без визначення розміру застави.

Вишинського затримали 15 травня 2018 року співробітники Служби безпеки України (СБУ) в Києві. Тоді спільно з прокуратурою АР Крим вони провели слідчі дії, зокрема обшуки в офісі "РИА Новости-Украина" в Києві. Вишинському оголосили про підозру за звинуваченням в державній зраді.

16 травня Вишинського перевели до Херсона, де 17 травня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Херсонський суд уже кілька разів подовжував Вишинському термін тримання під вартою, а апеляційний суд підтверджував ці рішення.