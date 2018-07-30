Суд у Дюссельдорфі виправдав підозрюваного в організації вибуху

Окружний суд Дюссельдорфа у вівторок, 31 липня, виправдав Ральфа С., обвинувачуваного в організації вибуху 18 років тому на залізничному вокзалі міста та замаху на вбивство 12 осіб. Суд заявив, що наданих доказів недостатньо для засудження чоловіка, передає агенція dpa.

Прокуратура вимагала для 52-річного підозрюваного, відомого своїми праворадикальними поглядами, довічного ув'язнення. На думку сторони обвинувачення, підозрюваний скоїв вибух, керуючись ксенофобськими мотивами. Сам Ральф С. завжди заперечував свою провину та наполягав, що не був присутній на вокзалі у момент вибуху.

27 липня 2000 року на станції "Верхан" в Дюссельдорфі стався вибух. Була приведена в дію саморобна бомба, начинена металевою стружкою, яка в результаті вибуху розлетілася на сто метрів. В результаті постраждали 12 осіб, більшість з яких є єврейськими переселенцями з країн Східної Європи, які саме поверталися з уроків німецької мови в розташованій неподалік мовній школі у момент, коли стався вибух. Одна вагітна жінка, 26-річна громадянка України, внаслідок отриманих поранень втратила дитину.

За підозрою у скоєнні злочину затримали Ральфа С., але згодом поліція відпустила його за браком доказів провини. Втім, у 2017 році його знову затримали. ЗМІ повідомляли, що п'ять років тому, відбуваючи покарання в іншій справі, він зізнався сусідові по камері, що "підірвав на одному вокзалі" іноземців, але згодом він заперечив це.