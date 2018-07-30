 Суд у Дюссельдорфі виправдав підозрюваного в організації вибуху | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2018

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Новини

Суд у Дюссельдорфі виправдав підозрюваного в організації вибуху

У Дюссельдорфі суд виправдав чоловіка, якого підозрювали в організації вибуху на вокзалі в 2000 році, через який травми отримали 12 осіб. Суд не знайшов доказів його провини.

Станція Верхан, на якій стався теракт в 2000 році

Станція Верхан, на якій стався теракт в 2000 році

Окружний суд Дюссельдорфа у вівторок, 31 липня, виправдав Ральфа С., обвинувачуваного в організації вибуху 18 років тому на залізничному вокзалі міста та замаху на вбивство 12 осіб. Суд заявив, що наданих доказів недостатньо для засудження чоловіка, передає агенція dpa.

Прокуратура вимагала для 52-річного підозрюваного, відомого своїми праворадикальними поглядами, довічного ув'язнення. На думку сторони обвинувачення, підозрюваний скоїв вибух, керуючись ксенофобськими мотивами. Сам Ральф С. завжди заперечував свою провину та наполягав, що не був присутній на вокзалі у момент вибуху.

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Чоловік напав із сокирою на людей на головному вокзалі Дюссельдорфа у четвер увечері. Є постраждалі. Підозрюваного нападника затримано. За попередніми даними, він психічно неврівноважений. (10.03.2017)

Четверо постраждалих зазнали тяжких ушкоджень, але загрози їхнім життям немає. Підозрюваний нападник - 36-річний виходець із Косова. (10.03.2017)

27 липня 2000 року на станції "Верхан" в Дюссельдорфі стався вибух. Була приведена в дію саморобна бомба, начинена металевою стружкою, яка в результаті вибуху розлетілася на сто метрів. В результаті постраждали 12 осіб, більшість з яких є єврейськими переселенцями з країн Східної Європи, які саме поверталися з уроків німецької мови в розташованій неподалік мовній школі у момент, коли стався вибух. Одна вагітна жінка, 26-річна громадянка України, внаслідок отриманих поранень втратила дитину.

За підозрою у скоєнні злочину затримали Ральфа С., але згодом поліція відпустила його за браком доказів провини. Втім, у 2017 році його знову затримали. ЗМІ повідомляли, що п'ять років тому, відбуваючи покарання в іншій справі, він зізнався сусідові по камері, що "підірвав на одному вокзалі" іноземців, але згодом він заперечив це.

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