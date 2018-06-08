Суд у Гаазі засудив ексватажка конголезьких повстанців до 30 років в'язниці

Судді Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі визнали винним колишнього ватажка конголезьких повстанців Боско Нтаганду у злочинах, включно з вбивствами, зґвалтуваннями та сексуальним рабством, повідомляє агенція АР.

Під час засідання в четвер, 7 листопада, судді МКС ухвалили рішення про ув'язнення Боско Нтаганду на 30 років. Це - максимальний вирок, який коли-небудь виносив цей суд. Утім, судді також мають право на призначення довічного покарання.

Нагадаємо, у липні судді МКС визнали Нтаганду винним у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Судді констатували, що в 2002-2003 роках у розпал збройного протистояння в провінції Ітурі на північному сході ДР Конго Нтаганда віддавав накази "вчиняти напади та вбивати цивільних". Жертвами злочинних наказів колишнього польового командира конголезьких повстанців стали діти й навіть немовлята.

Загалом Боско Нтаганду визнали винним за 18 пунктами обвинувачення, з яких 13 - щодо воєнних злочинів, а 5 - щодо злочинів проти людяності. Сам Нтаганда відкинув усі звинувачення, наголошуючи, що він "солдат, а не злочинець".

Коли 1999 року спалахнув конфлікт у ДР Конго, Нтаганда на прізвисько "Термінатор" був одним з польових командирів конголезьких повстанських формувань. За даними правозахисників, під час конфлікту, що вирував кілька років, загинули понад 60 тисяч людей.

2006 року МКС звинуватив Нтаганду в воєнних злочинах. У 2013 році Нтаганда, якого розшукував МКС, сам здався.