 Суд у Гаазі засудив ексватажка конголезьких повстанців до 30 років в′язниці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2019

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Новини

Суд у Гаазі засудив ексватажка конголезьких повстанців до 30 років в'язниці

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі визнав ексватажка конголезьких повстанців Боско Нтаганду винним у вбивствах, зґвалтуваннях та сексуальному рабстві. Його засудили до 30 років позбавлення волі.

Колишній ватажок повстанців у Демократичній Республіці Конго Боско Нтаганду

Колишній ватажок повстанців у Демократичній Республіці Конго Боско Нтаганду

Судді Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі визнали винним колишнього ватажка конголезьких повстанців Боско Нтаганду у злочинах, включно з вбивствами, зґвалтуваннями та сексуальним рабством, повідомляє агенція АР.

Під час засідання в четвер, 7 листопада, судді МКС ухвалили рішення про ув'язнення Боско Нтаганду на 30 років. Це - максимальний вирок, який коли-небудь виносив цей суд. Утім, судді також мають право на призначення довічного покарання.

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У разі відкриття розслідування Міжнародним кримінальним судом, це буде перша справа, в якій фігуруватиме Росія. Москва, своєю чергою, звинувачувала у воєнних злочинах під час конфлікту 2008 року Грузію. (08.10.2015)

Шість років Гаазький трибунал розглядав справу колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младича. Тепер йому нарешті винесли вирок - через 27 років після закінчення Боснійської війни. (22.11.2017)

Нагадаємо, у липні судді МКС визнали Нтаганду винним у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Судді констатували, що в 2002-2003 роках у розпал збройного протистояння в провінції Ітурі на північному сході ДР Конго Нтаганда віддавав накази "вчиняти напади та вбивати цивільних". Жертвами злочинних наказів колишнього польового командира конголезьких повстанців стали діти й навіть немовлята.

Загалом Боско Нтаганду визнали винним за 18 пунктами обвинувачення, з яких 13 - щодо воєнних злочинів, а 5 - щодо злочинів проти людяності. Сам Нтаганда відкинув усі звинувачення, наголошуючи, що він "солдат, а не злочинець".

Коли 1999 року спалахнув конфлікт у ДР Конго, Нтаганда на прізвисько "Термінатор" був одним з польових командирів конголезьких повстанських формувань. За даними правозахисників, під час конфлікту, що вирував кілька років, загинули понад 60 тисяч людей.

2006 року МКС звинуватив Нтаганду в воєнних злочинах. У 2013 році Нтаганда, якого розшукував МКС, сам здався.

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