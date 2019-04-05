Суд у Гаазі відмовився розслідувати дії США в Афганістані

Міжнародний кримінальний суд (МКС) відхилив запит про розслідування можливих воєнних злочинів в Афганістані. Подібне розслідування "на цей момент не буде служити інтересам правосуддя", йдеться в повідомленні суду в Гаазі, опублікованому в п'ятницю, 12 квітня, повідомляє агенція AFP.

У документі вказується, що хоча є достатньо підстав для початку слідчих дій, але від подій, про які йде мова (починаючи з 2003 року), пройшло занадто багато часу, а співпраця Афганістану в цій справі малоймовірна. Таким чином, надія на успішне розслідування вкрай мала, зазначається в прес-релізі МКС.

У листопаді 2017 року головна представниця обвинувачення в суді Фату Бенсуда попросила суддів про мандат на розслідування можливих злочинів, скоєних в Афганістані бойовиками радикального ісламістського руху "Талібан", афганськими урядовими військами, а також дислокованими в цій країні військовослужбовцями міжнародної коаліції, включно з солдатами й офіцерами США.

Нагадаємо, 15 березня США оголосили перші санкції проти працівників МКС, причетних до потенційного розслідування дій американських солдатів в Афганістані. Обмежувальні заходи передбачали скасування американських віз будь-кому, хто братиме участь в цьому розслідуванні, або вживає заходів для його початку. 5 квітня влада США анулювали візу, видану Фату Бенсуда.