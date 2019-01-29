 Суд у Венесуелі заборонив Гуайдо виїжджати з країни, а його рахунки заморозив | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2019

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Новини

Суд у Венесуелі заборонив Гуайдо виїжджати з країни, а його рахунки заморозив

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо не зможе виїхати за межі країни, а його банківські рахунки заморожені, ухвалив Верховний суд Венесуели.

Хуан Гуайдо

Лідер опозиції Хуан Гуайдо відтепер не зможе виїхати за межі Венесуели

Судді Верховного суду Венесуели ухвалили рішення заборонити голові опозиційного парламенту - Національної асамблеї - Хуану Гуайдо виїжджати за межі країни. Так само суд заблокував всі його банківські рахунки на території Венесуели. Рішення було ухвалено в вівторок, 29 січня, про що того ж дня повідомив голова Верховного суду Венесуели.

Цим рішенням суд задовольнив прохання головного прокурора Венесуели Тарека Вільяма Сааба. Раніше того ж дня венесуельський генпрокурор закликав суд санкціонувати розслідування щодо Гуайдо, який раніше проголосив себе виконувачем обов'язків президента.

Сааб зокрема переконував, що розслідування стосовно Гуайдо має розпочатись у зв'язку з різноманітними випадками насильства, скоєними в Венесуелі, починаючи з 22 січня, тобто дня, що передував проголошенню Гуайдо себе лідером країни. Генпрокурор також звинуватив Гуайдо в тому, що він допомагає іншим країнам втручатися у внутрішні справи Венесуели.

Напередодні США оголосили санкції проти нафтового сектора Венесуели. Як зазначили в мінфіні Сполучених Штатів, венесуельська нафта продаватиметься, але виручені від її продажу кошти переводитимуть на рахунки, доступ до яких не матиме уряд Ніколаса Мадуро.

Гуайдо каже, що не злякався

Натомість сам Гуайдо не здивувався такому рішенню найвищої судової інстанції країни. "Єдина відповідь режиму (Ніколаса Мадуро. - Ред.) - це переслідування та утиски", - сказав лідер венесуельської опозиції, якого цитує агенція новин AFP. Головний венесуельський опозиціонер також не виключив, що йому загрожує ув'язнення.

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Генпрокурор Венесуели закликав Верховний суд країни розпочати розслідування проти лідера опозиції Хуана Гуайдо та заморозити його рахунки. Крім того, він вимагає заборонити опозиціонеру залишати країну. (29.01.2019)

Вашингтон не потерпить залякувань чи насильства з боку уряду Ніколаса Мадуро проти лідерів опозиції Венесуели, наголосив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. (28.01.2019)

26 осіб отримали смертельні вогнепальні поранення під час демонстрацій, п'ять осіб були застрелені під час рейдів силовиків, а ще 11 - під час мародерства. (29.01.2019)

Запровадженні санкції США спрямовані проти державного нафтового концерну Венесуели PdVSA. Венесуельська нафта продаватиметься, але отримані кошти підуть на рахунки, заблоковані для уряду Мадуро. (29.01.2019)

Як депутат та глава Національної асамблеї Гуайдо має імунітет від кримінальних переслідувань, якого може позбавити лише Верховний суд країни. Раніше радник з питань національної безпеки США Джон Болтон застерігав уряд Ніколаса Мадуро від тиску на опозицію.

Попри рішення суду, Гуайдо оголосив проведення 30 січня масових протестів у Венесуелі проти нинішнього соціалістичного уряду Ніколаса Мадуро. Лідер опозиції сподівається, що ці протести мають змусити військових країни перейти на його бік.

Як повідомлялося, 28 січня глава Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо, який раніше проголосив себе виконувачем обов'язків президента країни, підписав указ про кадрові зміни в керівництві державної нафтової компанії PdVSA та її американської "доньки" CITGO.

У той же день радник з національної безпеки США Джон Болтон, відповідаючи на питання про те, чи Дональд Трамп обдумує військове втручання в події у Венесуелі, відповів, що Вашингтон розглядає "всі варіанти".

Хуана Гуайдо визнали фактичним лідером Венесуели низка держав, зокрема США, Канада, Бразилія, Ізраїль, Колумбія, Парагвай, Чилі, Аргентина, Перу й Еквадор. 26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум президенту Венесуели Ніколасу Мадуро: або впродовж восьми днів він оголосить про нові вибори в країні, або ЄС визнає Гуайдо тимчасовим главою країни. Цей ультиматум Мадуро рішуче відкинув.

Жертвами протистояння у Венесуелі з 22 січня, за даними ООН, стали понад 40 осіб. При цьому 26 осіб загинули внаслідок відкриття вогню з боку представників сил безпеки країни під час демонстрацій. Близько 850 осіб було затримано.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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