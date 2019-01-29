Суд у Венесуелі заборонив Гуайдо виїжджати з країни, а його рахунки заморозив

Судді Верховного суду Венесуели ухвалили рішення заборонити голові опозиційного парламенту - Національної асамблеї - Хуану Гуайдо виїжджати за межі країни. Так само суд заблокував всі його банківські рахунки на території Венесуели. Рішення було ухвалено в вівторок, 29 січня, про що того ж дня повідомив голова Верховного суду Венесуели.

Цим рішенням суд задовольнив прохання головного прокурора Венесуели Тарека Вільяма Сааба. Раніше того ж дня венесуельський генпрокурор закликав суд санкціонувати розслідування щодо Гуайдо, який раніше проголосив себе виконувачем обов'язків президента.

Сааб зокрема переконував, що розслідування стосовно Гуайдо має розпочатись у зв'язку з різноманітними випадками насильства, скоєними в Венесуелі, починаючи з 22 січня, тобто дня, що передував проголошенню Гуайдо себе лідером країни. Генпрокурор також звинуватив Гуайдо в тому, що він допомагає іншим країнам втручатися у внутрішні справи Венесуели.

Напередодні США оголосили санкції проти нафтового сектора Венесуели. Як зазначили в мінфіні Сполучених Штатів, венесуельська нафта продаватиметься, але виручені від її продажу кошти переводитимуть на рахунки, доступ до яких не матиме уряд Ніколаса Мадуро.

Гуайдо каже, що не злякався

Натомість сам Гуайдо не здивувався такому рішенню найвищої судової інстанції країни. "Єдина відповідь режиму (Ніколаса Мадуро. - Ред.) - це переслідування та утиски", - сказав лідер венесуельської опозиції, якого цитує агенція новин AFP. Головний венесуельський опозиціонер також не виключив, що йому загрожує ув'язнення.

Як депутат та глава Національної асамблеї Гуайдо має імунітет від кримінальних переслідувань, якого може позбавити лише Верховний суд країни. Раніше радник з питань національної безпеки США Джон Болтон застерігав уряд Ніколаса Мадуро від тиску на опозицію.

Попри рішення суду, Гуайдо оголосив проведення 30 січня масових протестів у Венесуелі проти нинішнього соціалістичного уряду Ніколаса Мадуро. Лідер опозиції сподівається, що ці протести мають змусити військових країни перейти на його бік.

Як повідомлялося, 28 січня глава Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо, який раніше проголосив себе виконувачем обов'язків президента країни, підписав указ про кадрові зміни в керівництві державної нафтової компанії PdVSA та її американської "доньки" CITGO.

У той же день радник з національної безпеки США Джон Болтон, відповідаючи на питання про те, чи Дональд Трамп обдумує військове втручання в події у Венесуелі, відповів, що Вашингтон розглядає "всі варіанти".

Хуана Гуайдо визнали фактичним лідером Венесуели низка держав, зокрема США, Канада, Бразилія, Ізраїль, Колумбія, Парагвай, Чилі, Аргентина, Перу й Еквадор. 26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум президенту Венесуели Ніколасу Мадуро: або впродовж восьми днів він оголосить про нові вибори в країні, або ЄС визнає Гуайдо тимчасовим главою країни. Цей ультиматум Мадуро рішуче відкинув.

Жертвами протистояння у Венесуелі з 22 січня, за даними ООН, стали понад 40 осіб. При цьому 26 осіб загинули внаслідок відкриття вогню з боку представників сил безпеки країни під час демонстрацій. Близько 850 осіб було затримано.