Суд у Білорусі засудив Віктора Бабарика до 14 років в'язниці

Верховний суд Білорусі у вівторок, 6 липня, виніс вирок ексглаві "Белгазпромбанку" Віктору Бабарику, який вважається одним з головних опонентів білоруського правителя Олександра Лукашенка. Судді своїм рішенням задовольнили вимогу прокуратури, яка запросила для Бабарика покарання у вигляді позбавлення волі на термін 14 років, повідомляє агентство БелТа, а також соратники опозиціонера у соцмережі Twitter.

Раніше, під час дебатів, представник держобвинувачення Сергій Гіргель заявив, що прокуратура наполягає на відбуванні засудженим покарання у виправній колонії посиленого режиму з позбавленням права обіймати керівні посади. За його словами, результати слідства дозволяють дійти висновку про винуватість Бабарика та інших фігурантів справи.

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Для колишніх керівників "Белгазпромбанку" Дмитра Кузьмича і Сергія Шабана прокуратура просила 6,5 року позбавлення волі для кожного, а для Сергія Добролета, Олександра Ільясюка і Кирила Бадея - по 5,5 року з відбуванням покарання в колонії посиленого режиму.

Головний суперник Лукашенка

Віктора Бабарика в травні 2020 року було висунуто кандидатом в президенти Білорусі, він вважався на той момент головним суперником Лукашенка. Утім, колишній банкір так і не взяв участі у виборах, адже він був затриманий 18 червня того ж року у справі про "організацію на базі "Белгазпромбанку" злочинної групи, яка займалася виведенням грошей за кордон". Бабарико залишався єдиним фігурантом, який не визнав свою провину. Інші обвинувачені уклали досудові угоди.

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Перед початком оголошення вироку перед будівлею суду вишикувалася черга з декількох десятків людей, які бажали потрапити до зали засідань. За даними білоруських ЗМІ, на оголошення вироку приїхали посли кількох країн ЄС.

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