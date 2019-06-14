 Суд стягнув з Костянтина Жеваго 1,5 мільярда гривень на користь НБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2019

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Новини

Суд стягнув з Костянтина Жеваго 1,5 мільярда гривень на користь НБУ

Суд у Києві стягнув з ексвласника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго на користь НБУ 1,5 мільярда гривень в рахунок погашення заборгованості банку.

Суд стягнув 1,5 мільярда гривень з ексвласника банку Фінанси та кредит Костянтина Жеваго на користь НБУ

Суд стягнув 1,5 мільярда гривень з ексвласника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго на користь НБУ

Шевченківський районний суд Києва у вівторок, 1 жовтня, ухвалив рішення про стягнення з колишнього власника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго 1,539 мільярда гривень на користь Національного банку України (НБУ) в рахунок погашення заборгованості банку за наданими раніше кредитами рефінансування, повідомила пресслужба НБУ у середу, 2 жовтня. Як зазначають в НБУ, суд відмовив Жеваго у зустрічному позові про визнання недійсним договору поруки, який було укладено з Національним банком.

У 2015 році Жеваго, який на той момент був власником банку "Фінанси та кредит", уклав з НБУ договір поруки про погашення кредитів рефінансування за низкою кредитних договорів, взявши на себе особисті зобов'язання щодо погашення заборгованості фінансової установи перед НБУ. Оскільки Жеваго продемонстрував небажання сумлінно виконувати взяті на себе зобов'язання за договором поруки, у грудні 2015 року Нацбанк звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку.

У НБУ розповіли, що судовий процес тривав майже 3,5 року, бо Жеваго "використав усі можливості для затягування процесу". Згідно з даними НБУ, наразі загальний обсяг заборгованості банку "Фінанси та кредит" перед Нацбанком за всіма кредитами рефінансування становить 6,75 мільярда гривень.

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Нагадаємо, 27 вересня перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко повідомила про заочне вручення підозри бізнесмену Костянтину Жеваго, який був бенефіціарним власником банку "Фінанси та кредит". Бізнесмена підозрювали в причетності до розтрати коштів банку на суму 2,5 мільярда гривень. Він заперечує ці звинувачення.

Банк "Фінанси та кредит" було засновано в 1990 році. У 2015 році Національний банк України відкликав у нього ліцензію. На момент ухвалення цього рішення акціонером банку був Костянтин Жеваго, який опосередковано володів часткою в 97,67 відсотка акцій.

 

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