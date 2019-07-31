 Суд скасував заборону на ліквідацію УПЦ КП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2019

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Новини

Суд скасував заборону на ліквідацію УПЦ КП

Апеляційний суд у Києві скасував рішення про заборону ліквідації УПЦ КП на тлі сутичок, під час яких затримали п'ятеро осіб.

Апеляційний суд скасував заборону ОАСК на ліквідацію УПЦ КП

Апеляційний суд скасував заборону ОАСК на ліквідацію УПЦ КП

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував у понеділок, 11 листопада, попереднє рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), яке забороняло ліквідаційній комісії здійснювати дії щодо майна Київської патріархії Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП). Про це інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" заявив директор департаменту у справах релігій та національностей Андрій Юраш.

"Суд скасував усі заборони щодо дій ліквідаційної комісії", - сказав Юраш.

DW.COM

Рішення було ухвалене на тлі сутичок, що відбувалися у приміщенні суду між представниками УПЦ КП та судовими працівниками. П'ятьох осіб внаслідок цього затримали і доправили до управління поліції.

"За попередньою інформацією, група осіб розбила скляні двері в будівлі суду й намагалася потрапити на засідання, внаслідок чого сталася сутичка з представниками суду", - повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що для припинення конфлікту співробітники поліції застосували сльозогінний газ.

Нагадаємо, що у червні цього року почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет заявив, що "не приймає" томос про автокефалію Православної церкви України та не визнає постанову про припинення діяльності УПЦ КП.

Наприкінці липня цього року міністерство культури заявило, що Київська патріархія ліквідованої УПЦ КП офіційно припинила своє існування, приєднавшись до Київської митрополії ПЦУ.

Однак у вересні ОАСК частково задовольнив позов УПЦ КП до міністерства культури, заборонивши суб'єктам державної реєстрації юридичних осіб та ліквідаційній комісії дії, що стосуються майна Київської патріархії УПЦ-КП.

Крім того, суд визнав протиправність наказу Міністерства культури України, яким скасовано дію статутів УПЦ-КП і Київської патріархії.

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