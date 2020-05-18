Суд скасував арешт Раїси Богатирьової

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України в четвер, 4 червня, скасувала запобіжний захід у вигляді арешту колишній міністерці охорони здоров'я України Раїсі Богатирьовій. "Через невручення повідомлення про підозру прокуратурою Києва Апеляційна палата скасувала запобіжний захід колишньому віцепрем'єр-міністру України - міністру охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні суду.

Апеляційна палата розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваної на рішення слідчого судді Печерського районного суду, яким до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави. За результатами судового розгляду суд скасував постанову слідчого судді Печерського районного суду і відмовив у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу. Суд виходив з того, що прокуратура допустила грубі порушення норм Кримінально-процесуального кодексу щодо належного вручення повідомлення про підозру.

Нагадаємо, що Богатирьову, яка обіймала посаду міністерки охорони здоров'я під час правління президента Віктора Януковича, підозрювали в розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. До вересня 2016 року вона перебувала у базах міжнародного розшуку, однак згодом її ім'я звідти прибрали. Попри це, у Генеральній прокуратурі України (ГПУ) тоді запевняли, що ексміністерка досі перебуває у розшуку і судом надано дозвіл на її затримання.

В серпні 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва зобов'язав прокуратуру закрити кримінальне провадження проти Богатирьової, оскільки, за висновками суду, у справі закінчився строк досудового розслідування і подальші слідчі дії неможливі. 27 серпня 2019 року її затримали прикордонники в аеропорту "Київ" після прибуття із Мінська та передали Нацполіції.

Пізніше Печерський районний суд Києва обрав Богатирьовій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави. 29 серпня 2019 року Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятору після сплати застави у шість мільйонів гривень.