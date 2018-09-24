Суд підтвердив довічний термін данському винахіднику за вбивство журналістки

Апеляцію винахідника Петера Мадсена, який убив журналістку Кім Волл, відхилено. Засуджений відбуватиме довічне ув'язнення.
Петер Мадсен проведе у в'язниці близько 15 років - приблизно стільки триває довічне ув'язнення у Данії
Суд Данії у середу, 26 вересня, відхилив апеляцію данського винахідника Петера Мадсена, якого раніше було визнано винним у жорстокому вбивстві шведської журналістки Кім Волл на борту його підводного човна. Мадсен перепросив перед родичами убитої перед тим, як апеляційний суд підтвердив вирок суду першої інстанції.
Адвокатка Мадсена аргументувала апеляцію і доцільність пом'якшення покарання тим, що винахідник не мав інших кримінальних проступків на своїй совісті до убивства журналістки. Сторона обвинувачення наголосила, що злочин мав сексуальний характер і був спланованим, тому довічне ув'язнення має залишатися в силі.
Довічне ув'язнення в Данії рідко буває довічним
Вирок Мадсену суд ухвалив 25 квітня. Його засудили до довічного ув'язнення. Однак у Данії особи, засуджені до довічного ув'язнення, в середньому відсиджують у в'язниці лише близько 15 років, оскільки після 12 років мають право просити королеву про помилування.
Нагадаємо, шведська журналістка Кім Волл зникла на початку серпня 2017 року. Вона збиралася взяти інтерв'ю у винахідника Петера Мадсена на борту сконструйованої ним субмарини Nautilus. Підводний човен став останнім місцем, де її бачили. Субмарина затонула й врятувався лише Мадсен. Згодом розчленоване тіло журналістки було виявлено у Балтійському морі. При цьому конкретну причину її смерті так і не було встановлено.
Спочатку 47-річний Мадсен повністю заперечував свою причетність до смерті Волл і стверджував, що встиг висадити її на берег до того, як підводний човен затонув. Потім винахідник неодноразово змінював свідчення. Його остання версія - журналістка випадково загинула на борту субмарини, а він розчленував її тіло і викинув у Балтійське море.
Поліцейські водолази знайшли пилу, якою данський винахідник Петер Мадсен імовірно шматував тіло шведської журналістки Кім Волл. (12.10.2017)
Суд у Копенгагені визнав винним винахідника Петера Мадсена у вбивстві журналістки Кім Волл, яка зникла на початку серпня 2017 року. (25.04.2018)