 Суд підтвердив довічний термін данському винахіднику за вбивство журналістки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2018

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Новини

Суд підтвердив довічний термін данському винахіднику за вбивство журналістки

Апеляцію винахідника Петера Мадсена, який убив журналістку Кім Волл, відхилено. Засуджений відбуватиме довічне ув'язнення.

Петер Мадсен проведе у в'язниці близько 15 років - приблизно стільки триває довічне ув'язнення у Данії

Петер Мадсен проведе у в'язниці близько 15 років - приблизно стільки триває довічне ув'язнення у Данії

Суд Данії у середу, 26 вересня, відхилив апеляцію данського винахідника Петера Мадсена, якого раніше було визнано винним у жорстокому вбивстві шведської журналістки Кім Волл на борту його підводного човна. Мадсен перепросив перед родичами убитої перед тим, як апеляційний суд підтвердив вирок суду першої інстанції.

Кім Волл

Кім Волл

Адвокатка Мадсена аргументувала апеляцію і доцільність пом'якшення покарання тим, що винахідник не мав інших кримінальних проступків на своїй совісті до убивства журналістки. Сторона обвинувачення наголосила, що злочин мав сексуальний характер і був спланованим, тому довічне ув'язнення має залишатися в силі.

Довічне ув'язнення в Данії рідко буває довічним

Вирок Мадсену суд ухвалив 25 квітня. Його засудили до довічного ув'язнення. Однак у Данії особи, засуджені до довічного ув'язнення, в середньому відсиджують у в'язниці лише близько 15 років, оскільки після 12 років мають право просити королеву про помилування.

Нагадаємо, шведська журналістка Кім Волл зникла на початку серпня 2017 року. Вона збиралася взяти інтерв'ю у винахідника Петера Мадсена на борту сконструйованої ним субмарини Nautilus. Підводний човен став останнім місцем, де її бачили. Субмарина затонула й врятувався лише Мадсен. Згодом розчленоване тіло журналістки було виявлено у Балтійському морі. При цьому конкретну причину її смерті так і не було встановлено.

Спочатку 47-річний Мадсен повністю заперечував свою причетність до смерті Волл і стверджував, що встиг висадити її на берег до того, як підводний човен затонув. Потім винахідник неодноразово змінював свідчення. Його остання версія - журналістка випадково загинула на борту субмарини, а він розчленував її тіло і викинув у Балтійське море. 

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За словами винахідника Петера Мадсена, шведській журналістці Кім Волл на голову впав 70-кілограмовий металевий люк підводного човна. (06.09.2017)  

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