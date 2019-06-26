 Суд пояснив рішення щодо перейменування проспектів Шухевича і Бандери в Києві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2019

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Новини

Суд пояснив рішення щодо перейменування проспектів Шухевича і Бандери в Києві

В Окружному адміністративному суді Києва пояснили рішення про скасування найменування проспектів Шухевича та Бандери в столиці України порушенням процедури та відсутністю належного обґрунтування.

Суд повернув двом проспектам у Києві колишні назви

Суд повернув двом проспектам у Києві колишні назви

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним перейменування в столиці України проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича, а Московського проспекту - на проспект Степана Бандери . Тким чином суд частково задовольнив позов громадських організацій "Єврейська правозахисна група" та "Антифашистська правозахисна ліга" до Київської міської ради, йдеться у повідомленні на сайті суду, опублікованому у середу, 26 червня. Відповідне рішення суд ухвалив напередодні.

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"Зазначене рішення ухвалене судом, зважаючи на порушення процедури щодо перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна, а також у зв’язку з відсутністю належного обґрунтування прийняття даних рішень", - стверджують у суді, зазначивши, що розгляд цієї справи тривав з серпня 2016 року. 

Також у суді заявляють, що під час розгляду цієї справи взяли до уваги "значний суспільний інтерес, який відображений і в петиціях проти перейменування, чого не було враховано Київською міськрадою під час вчинення дій щодо зміни назви проспектів".

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, а також мер Києва Віталій Кличко вже заявили, що буде подана апеляція на це рішення Окружного адмінсуду Києва. Кличко також повідомив про намір ухвалити в разі необхідності рішення про перейменування ще раз. "На наступній сесії Київради ми, за процедурою, ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів", - зазначив Кличко.

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