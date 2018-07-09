Суд постановив повернути частку Фірташа у титаномагнієвому комбінаті у держвласність

Господарський суд Запорізької області у понеділок, 9 липня, повністю задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і ухвалив повернути майно Запорізького титаномагнієвого комбінату (ЗТМК) державі. Про це САП повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Позов було пред'явлено до компанії Tolexis Trading Limited, яка входить до групи компаній DF Group підприємця Дмитра Фірташа, про розірвання договору, укладеного у 2013 році щодо заснування ТОВ "Запорізький титаномагнієвий комбінат", та до зазначеного ТОВ - про повернення майна.

Замість інвестицій - виведення коштів за кордон

САП нагадує, що в 2013 році на виконання постанови Кабміну, за результатами проведеного конкурсу, з його переможцем - базованою на Кіпрі офшорною компанією Tolexis Trading Limited - ФДМ України уклав договір про заснування ТОВ "ЗТМК" з метою нібито залучення інвестицій на впровадження сучасних прогресивних технологій та створення високорентабельного виробництва.

Компанією Tolexis Trading Limited внесено 110 мільйонів доларів США для фінансування модернізації виробництва зі встановленими строками - до середини 2015 року. І хоча частка держави в ТОВ "ЗТМК" становить 51 відсоток, фактично підприємство було передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій розтрачено на погашення раніше створених заборгованостей держпідприємства "ЗТМК" за енергоносії та перед кредиторами, пов'язаними з DF Group.

"У подальшому ці кошти виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. При цьому на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 мільйонів гривень", - повідомляє САП.

14 листопада 2016 року до суду направлено обвинувальний акт щодо директора даного підприємства, яким здійснено розтрату зазначених інвестицій в сумі 492 мільйонів гривень, зараз триває розгляд обвинувального акту по суті.