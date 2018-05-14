Суд поновив скандального українського консула у Гамбурзі на посаді

Шостий апеляційний адміністративний суд поновив Василя Марущинця на посаді консула генерального консульства України в Гамбурзі. Про це йдеться у коментарі речниці міністерства закордонних справ України Катерини Зеленко, опублікованому у вівторок, 18 грудня.

"Як було встановлено дисциплінарною комісією МЗС у травні 2018 року, консул генконсульства України в Гамбурзі Василь Марущинець неодноразово розміщував у соціальних мережах матеріали, що мали явні ознаки антисемітизму, ксенофобії, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, шовінізму", - нагадала речниця. Під час дисциплінарного провадження Марущинець письмово підтвердив, що є автором цих публікацій.

На підставі висновку дисциплінарної комісії МЗС, 31 травня 2018 року консула Марущинця було звільнено за порушення присяги державного службовця.

Після цього Марущинець оскаржив своє звільнення до Окружного адміністративного суду міста Києва. Суд повністю погодився з висновками дисциплінарної комісії МЗС та визнав правомірним звільнення Марущинця. Та згодом Марущинець оскаржив рішення суду першої інстанції в Шостому апеляційному адміністративному суді, який за результатами перегляду справи поновив його на посаді та зобов'язав міністерство виплатити йому суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

За словами Зеленко, МЗС було змушене виконати рішення суду апеляційної інстанції. 9 грудня 2019 року міністерство поновило Марущинця на дипломатичній службі та виплатило йому понад 230 тисяч гривень. "МЗС продовжує вважати дії та публічні висловлювання Марущинця несумісними з високим званням державного службовця та українського дипломата, а також такими, що завдали суттєвої шкоди міжнародному іміджу та авторитету України", - наголосила речниця міністерства.

17 грудня 2019 року МЗС подало касаційну скаргу до Верховного Суду у цій резонансній справі.