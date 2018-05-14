 Суд поновив скандального українського консула у Гамбурзі на посаді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд поновив скандального українського консула у Гамбурзі на посаді

Апеляційний суд поновив Василя Марущинця на посаді консула України в Гамбурзі. Він неодноразово розміщував антисемітські матеріали у соцмережах, після чого його було звільнено. МЗС подало касаційну скаргу. 

МЗС України оскаржило поновлення скандального українського консула на посаді

МЗС України оскаржило поновлення скандального українського консула на посаді

Шостий апеляційний адміністративний суд поновив Василя Марущинця на посаді консула генерального консульства України в Гамбурзі. Про це йдеться у коментарі речниці міністерства закордонних справ України Катерини Зеленко, опублікованому у вівторок, 18 грудня.

"Як було встановлено дисциплінарною комісією МЗС у травні 2018 року, консул генконсульства України в Гамбурзі Василь Марущинець неодноразово розміщував у соціальних мережах матеріали, що мали явні ознаки антисемітизму, ксенофобії, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, шовінізму", - нагадала речниця. Під час дисциплінарного провадження Марущинець письмово підтвердив, що є автором цих публікацій.

На підставі висновку дисциплінарної комісії МЗС, 31 травня 2018 року консула Марущинця було звільнено за порушення присяги державного службовця.

DW.COM

Українському консулу в Гамбурзі закидають антисемітські висловлювання в мережі Facebook. Міністерство закордонних справ України відкликало консула в Київ для дисциплінарного провадження. (15.05.2018)

У Бундестазі вперше за його 70-річну історію усунули з посади голову комітету. Штефан Бранднер з правопопулітської АдН очолював комітет з правових питань і був відомий скандальними ксенофобними заявами. (13.11.2019)

У Києві черговий акт антисемітського вандалізму - невідомі осквернили пам’ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему. Як розслідуються в Україні подібні злочини? (27.11.2019)

Після цього Марущинець оскаржив своє звільнення до Окружного адміністративного суду міста Києва. Суд повністю погодився з висновками дисциплінарної комісії МЗС та визнав правомірним звільнення Марущинця. Та згодом Марущинець оскаржив рішення суду першої інстанції в Шостому апеляційному адміністративному суді, який за результатами перегляду справи поновив його на посаді та зобов'язав міністерство виплатити йому суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

За словами Зеленко, МЗС було змушене виконати рішення суду апеляційної інстанції. 9 грудня 2019 року міністерство поновило Марущинця на дипломатичній службі та виплатило йому понад 230 тисяч гривень. "МЗС продовжує вважати дії та публічні висловлювання Марущинця несумісними з високим званням державного службовця та українського дипломата, а також такими, що завдали суттєвої шкоди міжнародному іміджу та авторитету України", - наголосила речниця міністерства.

17 грудня 2019 року МЗС подало касаційну скаргу до Верховного Суду у цій резонансній справі. 

Також за темою

Außenministerium Kiew

МЗС України відсторонило консула в Гамбурзі через закиди в антисемітизмі 14.05.2018

Консулу України в Гамбурзі Василю Марущинцю закидають антисемітські висловлювання в мережі Facebook. МЗС у Києві розпочало дисциплінарне провадження та відсторонило дипломата від служби.

Außenministerium Kiew

Скандал у МЗС України: дипломату закидають антисемітизм 15.05.2018

Підозри в антисемітських поглядах можуть призвести до завершення дипломатичної кар’єри українського консула в Гамбурзі. За словами Павла Клімкіна, проти дипломата вже відкрито дисциплінарне провадження.

Außenministerium Kiew

Міністерство закордонних справи України відкликало консула в Гамбурзі 15.05.2018

Українському консулу в Гамбурзі закидають антисемітські висловлювання в мережі Facebook. Міністерство закордонних справ України відкликало консула в Київ для дисциплінарного провадження.

Реклама

Докладно

Авто і смартфон (picture-alliance/dpa Themendienst/C. Klose)

Українські водії тестують електронні права (відео)

Які перші враження від електронних прав, як вони виглядають та хто не зможе скористатися ними?  

Прокладання газопроводу Північний потік-2

Сенат США схвалив санкції щодо "Північного потоку-2"

Сенатори США вирішили покарати санкціями причетні до спорудження "Північного потоку-2" компанії замороженням рахунків.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  