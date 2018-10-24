 Суд покарав Porsche на мільйони за дизельний скандал | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2018

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Новини

Суд покарав Porsche на мільйони за дизельний скандал

Інвестори вважають себе ошуканими через пізнє повідомлення про емісійний скандал. Porsche SE, великий акціонер компанії, збирається оскаржувати рішення.

Емблема Porsche за логотипом VW

Емблема Porsche за логотипом VW

DW.COM

Щоразу здається, що "дизельний скандал" вже позаду. Але знову й знову спливають нові деталі навколо маніпуляцій німецьких автоконцернів. І скандал набуває нових обертів.

Автовиробників Audi та Porsche підозрюють в маніпуляціях з інформацією про вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Слідчі вилучили службові документи в їхніх центральних офісах у Німеччині. (18.04.2018)

В автомобілях Porsche Cayenne з трилітровим дизельним двигуном приховували рівень викидів шкідливих газів в атмосферу. Компанія має відкликати 22 тисячі автомобілів. (27.07.2017)

Земельний суд у Штутгарті виніс вердикт щодо скарги інвестора, пов'язаної із дизельним скандалом VW, який контролює автовиробника Porsche. За рішенням суду, автоконцерн надто пізно повідомив фінансовий ринок про наслідки "дизельгейту". Один із позивачів, пенсійний фонд одного з міст Великобританії, таким чином має отримати 3,2 мільйона євро від холдингу Porsche SE - одного з великих акціонерів VW. Ще одному інвесторові присудили 44 мільйони євро, передає Reuters.

Це не єдині скарги інвесторів проти Porsche та Volkswagen. На думку позивачів, гальмування керівництва компанії щодо повідомлень ринку про ризики скандалу призвело до їхніх втрат через стрибки вартості акцій. Porsche відкидає ці претензії. Очікується, що автоконцерн оскаржуватиме виплату штрафних сум.

 "Дизельний скандал" спалахнув у вересні 2015 року навколо концерну Volkswagen. Тоді виявилося, що під час тестів програмне забезпечення на автомобілях VW приховує реальні обсяги викидів шкідливих газів у атмосферу. Згодом у маніпуляціях даними запідозрили й інших автовиробників.

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