 Суд повернув Богатирьовій арештований значок ″Партії регіонів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд повернув Богатирьовій арештований значок "Партії регіонів"

Серед арештованого в рамках розслідування справи про причетність Богатирьової до розкрадання бюджетних коштів був значок "Партії регіонів", золотий злиток і декілька ікон.

Суд зняв арешт з майна Богатирьової

Суд зняв арешт з майна Богатирьової

Вищий антикорупційний суд скасував арешт золотого злитка, значка "Партії регіонів", низки ікон та іншого майна ексрегіоналки і колишньої очільниці міністерства охорони здоров'я Раїси Богатирьової.

Як йдеться у матеріалах справи, до суду надійшло клопотання адвоката Богатирьової з проханням зняти арешт з її майна, повідомляє у середу, 15 липня, агенція "Українські новини". 8 липня суд задовольнив його і зняв арешт з 30 850 гривень, 1 650 євро, 1500 доларів, золотого злитка вагою 2,5 грама виробництва Швейцарії, ікони "Господь Вседержитель", ікони із зображенням святих, ікони із зображенням Ігумена Почаївського, ікони із зображенням Пресвятої Богородиці Курської "Знамення", ікони із зображенням Божої матері, ікони із зображенням Ангела-хранителя, ікони із зображенням святої мучениці Раїси, вази для цукерок, картини із зображенням народження Ісуса Христа, двох золотих сережок 585 проби вагою 7,72 грама, значка "Партії регіонів" та інших цінностей.

Читайте також: Раїса Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора

Все це майно було арештоване в рамках розслідування справи про причетність Богатирьової до розкрадання бюджетних коштів.

Нагадаємо, Богатирьову, яка обіймала посаду міністерки охорони здоров'я під час президентства Віктора Януковича, підозрювали в розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. До вересня 2016 року вона перебувала у базах міжнародного розшуку, однак згодом її ім'я звідти прибрали. Попри це, у Генеральній прокуратурі України (ГПУ) тоді запевняли, що ексміністерка досі перебуває у розшуку і судом надано дозвіл на її затримання.

Читайте також: Суд скасував арешт Раїси Богатирьової

В серпні 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва зобов'язав прокуратуру закрити кримінальне провадження проти Богатирьової, оскільки, за висновками суду, у справі закінчився строк досудового розслідування і подальші слідчі дії неможливі. 27 серпня 2019 року Богатирьову затримали прикордонники в аеропорту "Київ" після прибуття із Мінська та передали Нацполіції.

Пізніше Печерський районний суд Києва обрав Богатирьовій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави. 29 серпня 2019 року Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятору після сплати застави у шість мільйонів гривень.

 

Також за темою

Raisa Bogatyrova Ukraine Gesundheitsministerin

Суд скасував арешт Раїси Богатирьової 04.06.2020

Прокуратура Києва не вручила Раїсі Богатирьовій повідомлення про підозру, тому запобіжній захід колишній міністерці охорони здоров'я у вигляді арешту був скасований Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду.

Symbolbild Justiz Gericht Richterhammer

ВРП відкрила провадження щодо судді ВАКС за скаргою НАБУ 09.06.2020

Вища рада правосуддя за скаргою НАБУ відкрила дисциплінарне провадження щодо судді Вищого антикорупційного суду Сергія Мойсака.

Ukraine Minister für Einkommen und Vertretung Oleksandr Klymenko

Антикорупційний суд скасував заочний арешт міністра часів Януковича 18.05.2020

Вищий антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт Олександра Клименка, колишнього міністра доходів і зборів часів експрезидента Віктора Януковича.

Реклама

Докладно

Symbolbild Depressionen (Imago Images/ingimage)

Пандемія тисне німцям на психіку

Кожен другий житель Німеччини нервово реагує на COVID-19, з'ясували соціологи.  

Учасниця акції протесту проти скорочень робочих місць німецьким авіаперевізником Lufthansa

Хто постраждає від коронавірусу на ринку праці?

Ми зібрали найгучніші історії про можливі масові звільнення.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  