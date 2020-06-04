Суд повернув Богатирьовій арештований значок "Партії регіонів"

Вищий антикорупційний суд скасував арешт золотого злитка, значка "Партії регіонів", низки ікон та іншого майна ексрегіоналки і колишньої очільниці міністерства охорони здоров'я Раїси Богатирьової.

Як йдеться у матеріалах справи, до суду надійшло клопотання адвоката Богатирьової з проханням зняти арешт з її майна, повідомляє у середу, 15 липня, агенція "Українські новини". 8 липня суд задовольнив його і зняв арешт з 30 850 гривень, 1 650 євро, 1500 доларів, золотого злитка вагою 2,5 грама виробництва Швейцарії, ікони "Господь Вседержитель", ікони із зображенням святих, ікони із зображенням Ігумена Почаївського, ікони із зображенням Пресвятої Богородиці Курської "Знамення", ікони із зображенням Божої матері, ікони із зображенням Ангела-хранителя, ікони із зображенням святої мучениці Раїси, вази для цукерок, картини із зображенням народження Ісуса Христа, двох золотих сережок 585 проби вагою 7,72 грама, значка "Партії регіонів" та інших цінностей.

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Все це майно було арештоване в рамках розслідування справи про причетність Богатирьової до розкрадання бюджетних коштів.

Нагадаємо, Богатирьову, яка обіймала посаду міністерки охорони здоров'я під час президентства Віктора Януковича, підозрювали в розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. До вересня 2016 року вона перебувала у базах міжнародного розшуку, однак згодом її ім'я звідти прибрали. Попри це, у Генеральній прокуратурі України (ГПУ) тоді запевняли, що ексміністерка досі перебуває у розшуку і судом надано дозвіл на її затримання.

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В серпні 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва зобов'язав прокуратуру закрити кримінальне провадження проти Богатирьової, оскільки, за висновками суду, у справі закінчився строк досудового розслідування і подальші слідчі дії неможливі. 27 серпня 2019 року Богатирьову затримали прикордонники в аеропорту "Київ" після прибуття із Мінська та передали Нацполіції.

Пізніше Печерський районний суд Києва обрав Богатирьовій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави. 29 серпня 2019 року Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятору після сплати застави у шість мільйонів гривень.