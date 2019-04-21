Суд оштрафував Володимира Зеленського за демонстрацію бюлетеня на виборах

Оболонський районний суд Києва визнав новообраного президента України Володимира Зеленського винним у незаконній агітації, а саме в демонстрації виборчого бюлетеня під час другого туру виборів голови держави. Зеленського оштрафували за це на 850 гривень. Про це у понеділок, 13 травня, оголосив суддя Владислав Дев'ятко, передає агенція "Українські Новини".

Суд встановив, що Зеленський здійснив агітацію, показавши бюлетень поза законними термінами. Зеленський, який не з'явився до суду і подав заяву про розгляд справи без його участі, визнав свою провину в скоєнні адміністративного правопорушення. Водночас на засіданні були присутні два адвокати, які заперечували його провину, повідомили в прес-службі суду, інформує агентство "Інтерфакс-Україна".

Суд визнав Зеленського винним у скоєнні адміністративного порушення і присудив максимально передбачений штраф. При ухваленні рішення суд врахував особу Зеленського і характер порушення.

21 квітня після голосування Зеленський на виборчій дільниці продемонстрував заповнений бюлетень, в якому "хрестик" стояв навпроти його прізвища. Пізніше правоохоронці прибули до виборчого штабу кандидата, де склали на нього адміністративні матеріали за статтею Кримінального кодексу щодо порушення обмеження щодо ведення передвиборної агітації.

Як повідомлялось, 30 квітня Центральна виборча комісія (ЦВК) України офіційно оголосила, що в другому турі виборів Володимир Зеленський набрав 73,22 відсотка голосів виборців та обраний на посаду президента України.

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