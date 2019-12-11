Суд ООН зобов'язав М'янму запобігти геноциду рохінджа

Міжнародний суд ООН у четвер, 23 січня, зобов'язав уряд М'янми "усіма наявними засобами" запобігти геноциду мусульманської народності рохінджа. Для цього суд призначив низку екстрених заходів, яких має вжити уряд М'янми. Зокрема, він повинен забезпечити, що військові країни не переслідуватимуть рохінджа.
Головуючий суддя Абдулкаві Ахмед Юсуф дійшов висновку, що представники цієї народності залишаються вкрай вразливими до нападів і їх слід захищати, аби запобгти скоєнню злочинів, про які йдеться у Конвенції про запобігання геноциду та покарання за нього від 1948 року. Уряд М'янми має за чотири місяці надати звіт про вжиті заходи, а згодом звітувати перед судом кожні шість місяців, повідомляє агенція новин AFP.
Це рішення є попереднім, однак його вважають символічним. Під час розгляду справи по суті Міжнародний суд ООН має визначити, чи порушували військові М'янми конвенцію щодо геноциду. Процес може тривати кілька років.
Нагадаємо, після серії скоєних у 2016 та 2017 роках бойовиками угруповання "Арса" нападів на прикордонні пости в регіоні Ракхайн силовики та військові М'янми розпочали "антитерористичну операцію" в цьому регіоні. Згодом Ракхайн залишило близько 740 тисяч мусульман-рохінджа, котрі втекли в сусідній Бангладеш.
ООН та правозахисні організації не раз звинувачували військових М'янми в скоєнні геноциду проти рохінджа. У доповідях ООН повідомлялося про масові вбивства, у тому числі й дітей, зґвалтування, вигнання населення тощо.
Цивільна адміністрація М'янми, яку очолює лауреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, заперечує ці звинувачення.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Їх жене відчай
Ця сім'я рохінджа була змушена покинути свою батьківщину. Уже багато днів вони в дорозі й мусять перетнути річку Наф, що на кордоні між М'янмою та Бангладеш, щоб опинитися у безпеці. Їхня ціль - табір для біженців у прикордонному місті Кокс-Базар. Усі їхні пожитки вмістилися у пластиковий пакет та корзину.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Перешкоди на шляху
На іншому березі прикордонної річки рухатися далі біженцям рохінджа перешкоджають військові з Бангладеш. Між тим, за офіційними даними, до Бангладеш з М'янми втекли, починаючи від серпня, понад 600 тисяч мусульман рохінджа.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Оманливі спокійні водойми
Перетнути річку Наф на човні коштує в еквіваленті близько 40 євро з людини. За місячного доходу в близько 50 євро така можливість доступна лише деяким людям. Знову і знову під час перетину річки трапляються нещастя - багато людей розплачуються за свою втечу життям.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
В очікуванні
Цій жінці і її дітям вдалося перетнути Наф і дістатися безпечного Бангладеш. Чекаючи на переході кордону в Паланг Кхалі, щоб їх пропустили до табору для біженців, після довгої і виснажливої втечі вони вирішили освіжится у водоймі на розташованому поблизу рисовому полі.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Невизначене майбутнє
Після перетину кордону сотні біженців рохінджа мають чекати, щоб їх пропустили далі. Більшість з них вирушає далі в напрямку міста Кокс-Базар, де виник один з найбільших у світі таборів для біженців.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
У тісноті й без даху над головою
Тисячі рохінджа, вигнані зі своїх домівок, живуть у таборах для біженців у Бангладеш - у тісноті, часто без доступу до туалетів і питної води. Табори вже давно переповнені, назріває гуманітарна катастрофа. Міжнародні благодійні організації уже не можуть впоратися із ситуацією.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Випалена земля
Криза у штаті Ракхайн на заході М'янми загострилася після того, як наприкінці серпня група озброєних рохінджа вчинила кілька смертельних нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію - сотні людей було вбито, їхні будинки та поля спалені. ООН заявляє про злочини проти людяності та етнічні чистки з метою вигнати мусульман з переважно буддійської країни.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Критика на адресу Аунг Сан Су Чжі
Фактичну очільницю уряду М'янми, нобелівську лауреатку Аунг Сан Су Чжі неодноразово критикувала міжнародна спільнота. Вона хоч і закликала до національної єдності, але уряд Сан Су Чжі й надалі розглядає рохінджа як нелегальних іммігрантів. Впливовий очільник армії Мін Аунг Хлаінг також не відступає від своєї жорсткої позиції щодо рохінджа.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Настанови Папи
27 листопада 2017 року М'янму відвідав Папа Римський Франциск. Під час зустрічі з Аунг Сан Су Чжі він закликав місцеву владу дотримуватися прав людини та поважати кожну етнічну групу. У відповідь на це Сан Су Чжі пообіцяла, що її уряд постарається захистити права "всіх" людей.
Автор: Сабріна Мюллер-Плотніков, Наталія Мехед