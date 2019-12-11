Суд ООН зобов'язав М'янму запобігти геноциду рохінджа

Міжнародний суд ООН у четвер, 23 січня, зобов'язав уряд М'янми "усіма наявними засобами" запобігти геноциду мусульманської народності рохінджа. Для цього суд призначив низку екстрених заходів, яких має вжити уряд М'янми. Зокрема, він повинен забезпечити, що військові країни не переслідуватимуть рохінджа.

Головуючий суддя Абдулкаві Ахмед Юсуф дійшов висновку, що представники цієї народності залишаються вкрай вразливими до нападів і їх слід захищати, аби запобгти скоєнню злочинів, про які йдеться у Конвенції про запобігання геноциду та покарання за нього від 1948 року. Уряд М'янми має за чотири місяці надати звіт про вжиті заходи, а згодом звітувати перед судом кожні шість місяців, повідомляє агенція новин AFP.

Це рішення є попереднім, однак його вважають символічним. Під час розгляду справи по суті Міжнародний суд ООН має визначити, чи порушували військові М'янми конвенцію щодо геноциду. Процес може тривати кілька років.

Нагадаємо, після серії скоєних у 2016 та 2017 роках бойовиками угруповання "Арса" нападів на прикордонні пости в регіоні Ракхайн силовики та військові М'янми розпочали "антитерористичну операцію" в цьому регіоні. Згодом Ракхайн залишило близько 740 тисяч мусульман-рохінджа, котрі втекли в сусідній Бангладеш.

ООН та правозахисні організації не раз звинувачували військових М'янми в скоєнні геноциду проти рохінджа. У доповідях ООН повідомлялося про масові вбивства, у тому числі й дітей, зґвалтування, вигнання населення тощо.

Цивільна адміністрація М'янми, яку очолює лауреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, заперечує ці звинувачення.