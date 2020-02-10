Суд обрав Софії Федині запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань

Печерський районний суд Києва обрав народній депутатці фракції "Європейська солідарність" Софії Федині запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань за обвинуваченням у погрозі вбивством президентові України. Таке рішення суд ухвалив у вівторок, 10 березня. Суд зробив висновок про наявність у матеріалах провадження достатніх даних, які свідчать про можливість причетності Федини до інкримінованого правопорушення.

Депутатка має прибувати на кожну вимогу прокурора, слідчого або суду, не відлучатися за межі Києва та Київської області без дозволу прокурора або суду, інформувати слідчого або прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи. Федина планує оскаржити ці обмежувальні заходи.

Прокурор у своєму клопотанні також просив суд вилучити у Федини паспорт, зокрема для виїзду за кордон. Однак суд відмовив у цьому, мотивувавши своє рішення тим, що підозрювана має виконувати свої обов'язки народного депутата, і для цього їй потрібні ці документи.

"Європейська солідарність" розкритикувала рішення суду

У партії "Європейська солідарність" рішення суду назвали "політичним переслідуванням опозиції та захисників України". "Кримінальна справа проти Софії Федини - наочна ілюстрація того, що зняття депутатської недоторканості в "турборежимі" потрібно було винятково для вибіркового правосуддя", - йдеться у заяві партії на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що 26 жовтня 2019 року Федина, перебуваючи у Львові, провела онлайн-трансляцію на YouTube і в Facebook, під час якої разом з волонтеркою Оленою Самбул (Маруся Звіробій) висловлювала погрози, адресовані Володимиру Зеленському, коментуючи його візит до Золотого. 1 листопада тоді ще Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини на адресу Зеленського.