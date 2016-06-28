Суд не зобов'язав Джонсона просити ЄС про відстрочку Brexit

Верховний суд Шотландії у понеділок, 7 жовтня, відхилив заяву групи противників виходу Великобританії з ЄС щодо прийняття ухвали, яка б юридично зобов'язала прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона просити Євросоюз про відстрочку Brexit, якщо він не зможе домогтися схвалення угоду з ЄС парламентом до 19 жовтня. Утім, це рішення суду може бути оскаржене вже 8 жовтня, повідомляє агенція новин dpa,.

У вересні депутати нижньої палати британського парламенту ухвалили закон, який фактично блокує вихід Великобританії з Євросоюзу без угоди з Брюсселем. Закон передбачає перенесення терміну Brexit на 31 січня 2020 року, якщо домовленості з ЄС так і не вдасться досягнути. Джонсон запевняв, що дотримуватиметься цього закону. Утім, водночас він наголошує, що виведе країну з ЄС 31 жовтня, що може означати жорсткий Brexit, тобто вихід Великобританії з ЄС без угоди.

Як Джонсону вдасться подолати цю розбіжність - існують певні спекуляції. У документі, наданому урядом суду в Единбурзі, йдеться, що Джонсон подасть прохання про відтермінування Brexit у разі необхідності. Припускають, що він спробує знайти лазівку в законодавстві, яка дозволить йому зробити згодом це прохання нечинним, або ж підштовхне ЄС до його відхилення. Раніше міністр фінансів Великобританії Саджид Джавід заявив, що знає, як вийти з ЄС без угоди і не порушивши закону.

Нагадаємо, Джонсон зробив Європейському Союзу "останню пропозицію" щодо виходу Великобританії зі складу спільноти, яка не передбачає жодного контролю на кордоні між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що є частиною Великобританії. В Єврокомісії ж відповіли, що пропозиції Джонсона не дають підстав для завершення переговорів про Brexit.

Нагадаємо, Великобританія планувала вийти зі складу ЄС 29 березня, але до цього терміну парламент не схвалив угоду про Brexit і заблокував можливість виходу без угоди. У квітні 27 країн-членів ЄС домовилися відтермінувати вихід Великобританії до 31 жовтня.

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