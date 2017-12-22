Суд на три роки продовжив арешт екс-президента Перу

Колишнього президента Перу Педро Пабло Кучинські заарештували терміном на три роки, котрі він має відбути у слідчому ізоляторі. Суд у Лімі в п'ятницю, 19 квітня, підтримав відповідне клопотання прокуратури.

Стосовно Кучинські проводиться розслідування у справі про корупційний скандал навколо бразильського будівельного концерну Odebrecht. 80-річний екс-глава Перу підозрюється у відмиванні грошей. На тлі скандалу Пабло Кучинські подав у відставку 21 березня 2018 року, а за два дні парламент Перу прийняв її та привів до президентської присяги колишнього першого віце-президента країни Мартіна Віскарру.

10 квітня Кучинські відправили до СІЗО строком на 10 днів. Однак наразі екс-президент Перу перебуває в лікарні після операції на серці. Адвокати мають намір оскаржити рішення про продовження утримання Кучинські в слідчому ізоляторі.

Корупційний скандал навколо Педро Пабло Кучинські спалахнув після публікації інформації про те, що дві фірми, пов'язані з главою держави, отримали близько п'яти мільйонів доларів від бразильської будівельної компанії Odebrecht у період з 2004 до 2013 року, коли Кучинські працював главою уряду та міністром економіки. Сам Кучинські усі обвинувачення на свою адресу відкидає.