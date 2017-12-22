 Суд на три роки продовжив арешт екс-президента Перу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2019

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Новини

Суд на три роки продовжив арешт екс-президента Перу

Педро Пабло Кучинські, який очолював Перу в 2016- 2018 роках, підозрюється в корупції і відмиванні грошей. Справа проти екс-президента пов'язана з бразильським будівельним концерном Odebrecht.

Педро Пабло Кучинські на засіданні суду в Лімі (15 квітня 2019 року)

Педро Пабло Кучинські на засіданні суду в Лімі (15 квітня 2019 року)

Колишнього президента Перу Педро Пабло Кучинські заарештували терміном на три роки, котрі він має відбути у слідчому ізоляторі. Суд у Лімі в п'ятницю, 19 квітня, підтримав відповідне клопотання прокуратури.

DW.COM

Колишній прем'єр-міністр країни з мінімальним відривом обійшов свою конкурентку, доньку екс-президента Кейко Фухіморі. (10.06.2016)

Колишнього президента Перу Алана Гарсію підозрювали в отриманні хабара від бразильського будівельного концерну. Перед затриманням він вистрілив собі в голову і помер через кілька годин. (17.04.2019)

Стосовно Кучинські проводиться розслідування у справі про корупційний скандал навколо бразильського будівельного концерну Odebrecht. 80-річний екс-глава Перу підозрюється у відмиванні грошей. На тлі скандалу Пабло Кучинські подав у відставку 21 березня 2018 року, а за два дні парламент Перу прийняв її та привів до президентської присяги колишнього першого віце-президента країни Мартіна Віскарру.

10 квітня Кучинські відправили до СІЗО строком на 10 днів. Однак наразі екс-президент Перу перебуває в лікарні після операції на серці. Адвокати мають намір оскаржити рішення про продовження утримання Кучинські в слідчому ізоляторі.

Корупційний скандал навколо Педро Пабло Кучинські спалахнув після публікації інформації про те, що дві фірми, пов'язані з главою держави, отримали близько п'яти мільйонів доларів від бразильської будівельної компанії Odebrecht у період з 2004 до 2013 року, коли Кучинські працював главою уряду та міністром економіки. Сам Кучинські усі обвинувачення на свою адресу відкидає.

 

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