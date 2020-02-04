Суд на вимогу екоактивістів заблокував розширення аеропорту "Хітроу"

Суд у Великобританії став на бік екологічних активістів та тимчасово призупинив будівництво третьої злітно-посадкової смуги в лондонському аеропорті "Хітроу", який є найбільшим в Європі. Відповідне рішення суд ухвалив у четвер, 27 лютого. Він зазначив, що британський уряд не дотримався своїх зобов'язань щодо скорочення шкідливих викидів в атмосферу, які він взяв в рамках Паризької кліматичної угоди, коли видавав дозвіл на розширення аеропорту.

Суд зазначив, що не ухвалив остаточного рішення щодо будівництва цієї смуги, додавши, що тепер уряд має переглянути плани щодо цього. Для будівництва третьої смуги "Хітроу", який є найбільш завантаженим аеропортом Великобританії, планувалось виділити 14 мільярдів фунтів стерлінгів (18 мільярдів доларів).

В міжнародній організації Friends of the Earth, яка є головним позивачем у цій справі, заявили, що це рішення є "історичним та новаторським результатом для кліматичної справедливості та для майбутніх поколінь".

Лондонська влада підтримала цей судовий вирок. "Сьогоднішнє судове рішення є головною перемогою для всіх лондонців, які палко намагаються подолати кліматичну надзвичайну ситуацію та очистити наше повітря", - написав в Twitter мер Лондона Садік Хан.

Тим часом в "Хітроу" заявили, що планують оскаржити це рішення у вищій інстанції. Напередодні аеропорт повідомив, що минулого року він прийняв рекордні 80,9 мільйона пасажирів, і що його розширення є життєво важливим, оскільки "обмеження потужностей продовжують душити найбільший аеропорт Великобританії".

Однак міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс повідомив, що уряд країни не буде підтримувати аеропорт в цій справі. "Нам завжди було зрозуміло, що розширення "Хітроу" - це проєкт приватного сектору, який повинен відповідати суворим критеріям щодо якості повітря, шуму та зміни клімату, так само як і має бути фінансований приватним шляхом, доступним та надаватися в інтересах споживачів", - заявив він, цитує агенція dpa.

Підтримала рішення суду і відома шведська екологічна активістка Грета Тунберг. "Уявіть собі, коли ми всі почнемо враховувати Паризьку угоду", - написала вона в своєму Twitter.