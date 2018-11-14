Суд наказав Білому дому повернути перепустку репортерові CNN

Федеральний суддя у п'ятницю, 16 листопада, наказав Білому домові поновити акредитацію репортера CNN Джима Акости. Його позбавили перепустки на прес-конференції в офісі президента США після словесної перепалки з Дональдом Трампом та суперечливої ситуації зі співробітницею прес-служби. Акредитацію мають поновити до повноцінного слухання у справі, повідомляє агентство AFP.
"Хочу однозначно наголосити на тому, що я не дійшов висновку, що перша поправка (до конституції США, яка забороняє обмеження свободи слова. - Ред.) буда порушена", - зазначив суддя Тімоті Келлі. Саме це інкримінують Білому домі у своєму позові CNN та інші ЗМІ, які до нього приєдналися. Представник адміністрації Трампа своєю чергою заявив, що перша поправка не гарантує доступу до Білого дому. "Повертаймося до роботи!", - відреагував на рішення суду сам Акоста.
Як повідомлялося, Білий дім відкликав акредитацію Джима Акости після того, як між ним та президентом США Дональдом Трампом відбулася словесна перепалка під час прес-конференції. На заході репортер запитав Трампа, чому той називав караван мігрантів, який рухається до південного кордону США, вторгненням, але президент лише порадив журналісту "краще керувати CNN", щоб у нього були вищі рейтинги.
Після цього Акоста спробував поставити друге запитання - про розслідування імовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року, на що Трамп сказав: "Годі!", і співробітниця прес-служби Білого дому безуспішно спробувала відібрати в Акости мікрофон. Після цього спалахнув і скандал довкола імовірної маніпуляції прес-службою Трампа із відео інциденту.
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Автор: Фолькер Ваґенер