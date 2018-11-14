 Суд наказав Білому дому повернути перепустку репортерові CNN | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Суд наказав Білому дому повернути перепустку репортерові CNN

Суддя наголосив, що рішення щодо порушення першої поправки до конституції США немає. На справу чекає повноцінне слухання.

Під час суперечки Трампа та Акости

Під час суперечки Трампа та Акости

Федеральний суддя у п'ятницю, 16 листопада, наказав Білому домові поновити акредитацію репортера CNN Джима Акости. Його позбавили перепустки на прес-конференції в офісі президента США після словесної перепалки з Дональдом Трампом та суперечливої ситуації зі співробітницею прес-служби. Акредитацію мають поновити до повноцінного слухання у справі, повідомляє агентство AFP.

"Хочу однозначно наголосити на тому, що я не дійшов висновку, що перша поправка (до конституції США, яка забороняє обмеження свободи слова. - Ред.) буда порушена", - зазначив суддя Тімоті Келлі. Саме це інкримінують Білому домі у своєму позові CNN та інші ЗМІ, які до нього приєдналися. Представник адміністрації Трампа своєю чергою заявив, що перша поправка не гарантує доступу до Білого дому. "Повертаймося до роботи!", - відреагував на рішення суду сам Акоста.

DW.COM

Рішення суду надати Генпрокуратурі доступ до інформації з телефону журналістки Радіо "Свобода" Наталії Седлецької є тиском на свободу преси в Україні, заявили у США та Євросоюзі. (05.09.2018)

Дональд Трамп не захотів відповідати на запитання журналіста CNN про караван мігрантів та розслідування імовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року. Після цього Білий дім скасував його акредитацію. (08.11.2018)

Як повідомлялося, Білий дім відкликав акредитацію Джима Акости після того, як між ним та президентом США Дональдом Трампом відбулася словесна перепалка під час прес-конференції. На заході репортер запитав Трампа, чому той називав караван мігрантів, який рухається до південного кордону США, вторгненням, але президент лише порадив журналісту "краще керувати CNN", щоб у нього були вищі рейтинги.

Після цього Акоста спробував поставити друге запитання - про розслідування імовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року, на що Трамп сказав: "Годі!", і співробітниця прес-служби Білого дому безуспішно спробувала відібрати в Акости мікрофон. Після цього спалахнув і скандал довкола імовірної маніпуляції прес-службою Трампа із відео інциденту.

  • Третій президент США Томас Джефферсон

    Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

    Що там із позашлюбними дітьми?

    Він все спростовував і залишився на посаді. Мова іде, звісно, про Томаса Джефферсона, третього президента США (1801 до 1809 року). Йому приписували романтичну аферу зі Саллі Гемінгс і народження від рабині-гувернантки позашлюбної дитини. Через 200 років після скандалу ДНК-тести пролили трохи світла на цю темну історію: батьківство Джефферсона є дуже вірогідним у випадку щонайменше однієї дитини.

  • Президент США Воррен Гардінг

    Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

    Воррен Гардінг? Ні, не чули!

    Американцям він запам'ятався хіба що коротким строком президентства (1921 до 1923 року) та іміджем найгіршого в історії глави держави. За ним міцно закріпилась слава бабія та гульвіси. Ходили чутки про паралельні афери з кількома подругами родини і, що найгірше, навіть із дружиною старого приятеля.

  • Президент США Ричард Ніксон

    Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

    Прецедент: відставка перед імпічментом

    Він прославив Карла Бернштейна та Боба Вудворда на весь світ. Газетярі Washington Post викрили "Вотергейтьский скандал" і роль у ньому президента Ричарда Ніксона. Незаконне проникнення у вашингтонський штаб Демократів для встановлення "прослушки" політичних конкурентів завершилося для Ніксона відставкою. Але навіть в останні хвилини на посаді він тримався на публіці переможцем.

  • Зразковий президент - не в усьому…

    Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

    Зразковий президент - не в усьому…

    Він зробив Америку буквально великою, коли продемонстрував жорстку позицію відносно Радянського Союзу. Однак і йому не вдалось уникнути скандалу: як стало відомо, ЦРУ роками мовчки спостерігало, як контрас у Нікарагуа фінансували себе за допомогою контрабанди героїну до США. Щоправда особливих неприємностей у Рональда Рейгана не виникло. Його роль у цій історії досі до кінця так і не з'ясована.

  • Я не мав сексуальних стосунків

    Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

    "Я не мав сексуальних стосунків"

    … і навіть не почервонів. Попри те, ще весь світ дізнався про його любовні пригоди в Овальному кабінеті, Білл Клінтон досі бере активну участь у політичному житті США. Його пікантні стосунки з практиканткою Монікою Левінскі мало не стали причиною імпічменту. Як політику йому вдалось вистояти в цій афері. Однак що думає його дружина Гілларі?

  • Вербальні атаки до нестями

    Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

    Вербальні атаки до нестями

    Він є феноменом. Він говорить і діє всупереч майже всім правилам політично-дипломатичного життя. Ще не можна сказати, ким він є на посаді президента - політичним клоуном, небезпечним підбурювачем чи політиком, який поводиться наче агресивний підліток. Він ще перебуває у своїй стартовій фазі. Але вражає, що вже зараз термін "імпічмент" дедалі частіше вживають у Вашингтоні.

    Автор: Фолькер Ваґенер


DW.COM

Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

А чи йому це взагалі дозволено? Дональд Трамп так би мовити позбавив російську розвідку роботи й сам розповів росіянам, що його спецслужби знають про ІД. Але це не перший президент США, що опинився в епіцентрі скандалу. (18.05.2017)  

Також за темою

USA, Cleveland, Ohio: Präsident Donald Trump

Білий дім скасував акредитацію журналіста CNN після словесної перепалки з Трампом 08.11.2018

Дональд Трамп не захотів відповідати на запитання журналіста CNN про караван мігрантів та розслідування імовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року. Після цього Білий дім скасував його акредитацію.

USA Halbzeitwahlen 2018 | midterms | Eklat Jim Acosta, CNN & Donald Trump, Präsident

Прес-службі Трампа закидають маніпуляції з відео інциденту з репортером CNN 09.11.2018

Речниця Білого дому опублікувала відео, на якому репортер CNN Джим Акоста задає питання президенту, в той час як співробітниця адміністрації намагається забрати в нього мікрофон. Відео виявилось відредагованим.

Syrien Russische Luftangriffe nahe Idlib

Білий дім пригрозив Асаду відповіддю у разі застосування хімзброї в Ідлібі 05.09.2018

У разі застосування Дамаском хімічної зброї під час наступу на контрольовану повстанцями провінцію Ідліб Вашингтон та його союзники одразу відреагують "належним" чином, попередили в Білому домі.

Реклама

Докладно

Митрополит УПЦ МП Онуфрій

Автокефалія й другий день незалежності України

Сергій Руденко про процес створення єдиної Української православної церкви та демарш з боку УПЦ МП. 

Електромобілі VW на виставці IAA 2017

VW запланував мільярди інвестицій в електромобілі

Volkswagen претендує на світове лідерство на ринку електромобілів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  