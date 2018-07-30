Суд над Манафортом: у чому обвинувачують колишнього політтехнолога Януковича

Перший етап судового слухання триватиме приблизно три тижні. Увага буде зосереджена перш за все на консалтинговій діяльності Пола Манафорта в Україні та його фінансових зловживаннях. Нинішні обвинувачення не пов'язані з участю Манафорта у президентській кампанії в США, його роботою з Дональдом Трампом і можливими зв’язками з РФ та впливом Кремля на результат президентських виборів у США 2016 року. Ці теми згадуватимуться лише побіжно. Втім, в експертів немає сумніву, що цей перший судовий процес, до якого призвело розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, матиме серйозні політичні наслідки.

Фінансові махінації

Пола Манафорта обвинувачують у відмиванні грошей, отриманих від колишньої української влади. Колишній політтехнолог Віктора Януковича і Партії регіонів заробив понад 60 мільйонів доларів, виконуючи завдання своїх клієнтів в Україні. Такі дані має спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Його підлеглі повинні тепер довести, що Манафорт заробив настільки багато, що "не повідомив про значний відсоток цих доходів у своїй податковій декларації". Про це зазначається у поданні Мюллера до федерального суду в Александрії, штат Вірджинія. Йдеться про понад 30 мільйонів доларів. За даними слідства, Манафорт "відмив" цю суму в офшорах і приховав від американської податкової служби.

Рік Гейтс (праворуч) - діловий партнер Пола Манафорта

Прокурори повідомили, що під час процесу можуть викликати 35 свідків. Діловий партнер Манафорта Рік Гейтс вже визнав себе винним у приховуванні доходів з іноземних джерел, несплаті податків, банківському шахрайстві та дав свідчення проти Манафорта.

Загалом в оприлюдненому 22 лютого цього року обвинуваченні проти Манафорта і Гейтса - 32 пункти, які стосуються фінансових зловживань і махінацій. Дев'ять обвинувачень висунуто проти Манафорта, 14 - проти Гейтса, решта дев'ять - проти обох підозрюваних. За даними слідства, вони свідомо подавали неправдиві податкові декларації з 2010 по 2014 роки.

Пола Манафорта також обвинувачують в тому, що він впродовж кількох років лобіював інтереси колишнього президента України Віктора Януковича та Партії регіонів, але не був зареєстрований у США як "іноземний агент".

Як докази обвинувачення Пола Манафорта у відмиванні грошей і незаконній лобістській діяльності у справі фігурують сотні переказів коштів з рахунків кіпрських компаній на загальну суму в 12 мільйонів доларів, які було витрачено на забезпечення розкішного способу життя, у тому числі на облаштування вілли і на дорогий одяг. Декілька мільйонів, за даними слідства, Манафорт використав на придбання нерухомості.

Підкуп політиківв інтересах Януковича

Екс-канцлер Австрії Альфред Ґузенбауер (ліворуч від Анґели Меркель) на саміті у Парижі у 2008 році

Згідно з обвинуваченням, Манафорт заплатив за лобістські послуги висопоставлених європейських екс-політиків, в тому числі "колишньому канцлеру однієї з європейських країн", близько 2 мільйонів євро за те, щоб вони публічно давали нібито незалежні оцінки діям уряду України в період президентства Віктора Януковича.

Кошти виплачувалися від імені Партії регіонів діячам з так званої "габсбурзької групи". Очолював таємних лобістів Януковича екс-канцлер Австрії Альфред Ґузенбауер (Alfred Gusenbauer). До групи також входили, зокрема екс-прем´єр-міністр Італії Романо Проді та, вочевидь, екс-президент Польщі Александер Квасневський. Судові документи і листування, доступні у судовій базі США, частково анонімізовані. Якщо в ідентифікації Ґузенбауера і Проді з огляду на обставини справи і вказані у документах посади сумнівів немає, то імовірна роль Квасневського випливає лише опосередковано.

Для лобіювання інтересів української влади і Партії регіонів у Брюсселі було також створено "Європейський центр сучасної України". Згідно з матеріалами американського слідства, діяльність цього фонду також таємно координувалася Полом Манафортом і оплачувалася через офшори.

Тиск на свідків

Пол Манафорт був змушений чекати на суд за ґратами. У червні цього року йому скасували домашній арешт. Цей запобіжний захід було замінено на тримання під вартою через нові обвинувачення на адресу Манафорта у перешкоджанні здійсненню правосуддя. Спецпрокурор Роберт Мюллер закидає Манафорту спроби впливу на свідків. При цьому обвинувачення стосуються також і Костянтина Килимника, ймовірно пов'язаного з російським ГРУ.

Костянтин Килимник (крайній ліворуч) і співробітники консалтингової компанії Манафорта у 2006 році

За даними слідства, вони неодноразово зв'язувалися з двома свідками телефоном і через месенджер та намагалися схилити їх до неправдивих свідчень про характер їхньої спільної роботи в Україні. У документах слідства також вказано про порушення Манафортом суддівського припису. Наприкінці минулого року з'ясувалося, що Манафорт намагався написати на замовлення колонку для українських ЗМІ попри заборону розголошувати певну інформацію. За даними обвинувачення, політтехнолог також намагався зв'язатися з колишніми європейськими високопосадовцями "габсбурзької групи".